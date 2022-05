Saerbeck hat knapp die Nase vorn

Zum ersten Mal war der ZRFV Lienen im Rahmen seines Maiturniers Ausrichter der Kreisjugendmeisterschaften. Ermittelt wurden in Lienen im Mannschaftswettbewerb der neue Sieger im Kampf um die Kreisstandarte sowie die Kreisjugendmeister in der Dressur und im Springen.

„Wir sind ganz froh und stolz, dass Lienen das hier in diesem Jahr übernommen hat“, freute sich die Kreisvorsitzende des Kreisreiterverbandes Steinfurt, Silke Zwiener, am Samstag vor der Übergabe der Standarte. „Und das war ein tolles Niveau mit super Reitern“, lobte sie. Um dann zur Tat zu schreiten.

Den Sieg im Mannschaftswettbewerb holte sich die Mannschaft des RV St. Georg Saerbeck mit insgesamt 140,00 Punkten. Über den zweiten Platz durfte sich die Gastgeber ZRFV Lienen freuen. Die Lienener sammelten 139,05 Punkte und verpassten den Gesamtsieg somit nur knapp um 0,95 Punkte.

Für den Reit- und Fahrverein Greven gingen gleich zwei Mannschaften an den Start, eine Großpferdemannschaft und eine Ponymannschaft, beide vorgestellt und vorbereitet von Petra Leusmann. Die Ponymannschaft landete auf dem Treppchen. Sie belegte Platz drei in der Gesamtwertung. Die Großpferde rangierten direkt dahinter auf Platz vier.

Auch in der Einzelwertung gab es für für Grevener und Saerbecker Reiterinnen Grund zum Feiern. Emma Gausling (RVF Greven) gewann mit Daily Dream die Einzelwertung des gesamten Wettkampfes vor Antonia Fiege mit Cantana. Antonia Beekmans landete auf Rang vier.

In der Dressur bei den Großpferden hatte Nele Kuberek aus Saerbeck die Nase vorn mit 11,90 Punkten. Nur knapp dahinter mit 11,85 Punkte landete Amelie Rickerts aus Lienen. Dritte wurde Pia Ehmann, ebenfalls Lienen, mit 11,60 Punkten.

Bei den Großpferden ging der Titel ebenfalls nach Saerbeck. Carla Thünker strahlte über das ganze Gesicht, als sie die Siegerschleife von Doris Knells (stellvertretende Kreisvorsitzende) übergestreift bekam. Thünker erreichte 148 Punkte. Platz zwei mit 138 Punkte belegte ebenfalls aus Saerbeck Kira Hartken. Dritte wurde Lara Sundermann (Ladbergen) mit 137,10 Punkten.

Am kommenden Wochenende findet das Kreisturnier in Riesenbeck statt, das in den vergangenen beiden Jahren nicht ausgetragen werden konnte.