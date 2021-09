SC 09: Neustart bei Emsdetten 05?

Den Bezirksligastart vor gut einer Woche hatten sich die Fußballer des SC Greven 09 so gänzlich anders vorgestellt. Trotz vielversprechender Vorbereitungsergebnisse und den Pokalerfolgen gegen Wettringen und Herbern reichte es in Hauenhorst nicht zum erhofften Sieg. Schlimmer noch: Beim 0:1 gen äußerst defensiv stehende Gastgeber bissen sich die Grevener nicht nur ihre Zähne am Abwehrbollwerk aus, sie mussten sich auch kritische Worte ihres Trainers gefallen lassen. „Heute hat uns einfach der Wille gefehlt, um die Partie zu gewinnen.“ Gelegenheit, es besser zu machen, haben die Greven an diesem Dienstagabend als Gäste von Emsdetten 05. Anders als die Grevener lieft es für die Nullfünfer zu Beginn diese Bezirksligasaison nach Plan. Der Mannschaft von Julian Wiederholt glückte ein 5:1-Erfolg gegen Münster 08.

Fußball-Bezirksliga: Emsdetten 05 – SC Greven 09, Dienstag, 19.45 Uhr, Salvus-Stadion, Emsdetten.