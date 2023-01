Wie Ex-Preußen-Junior Rüschenschulte sich zurück ins Leben kämpft 

Der 24-jährige Grevener Jonas Rüschenschulte ist an Long Covid erkrankt. Und das, obwohl er viele Jahre Leistungssport betrieben hat. Als Fußballer und Familienvater kämpft er sich nun Schritt für Schritt zurück in das „normale“ Leben.

Wir schreiben das Jahr 2020. Es ist Frühling. Ende März feiert der Grevener Jonas Rüschenschulte seinen 21. Geburtstag. Allerdings anders als je zuvor. In Deutschland herrscht der erste Lockdown – Corona ist in das Leben der Menschen eingekehrt, die gesetzlich vorgegebenen Einschränkungen gilt es einzuhalten. Eine Geburtstagsparty ist nicht mehr möglich. In den folgenden Monaten und Jahren kostet die Krankheit darüber hinaus viele Menschenleben. Was Rüschenschulte zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnt, ist, dass das Virus auch seinen Alltag schon bald mächtig auf den Kopf stellen wird.