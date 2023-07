SC Reckenfeld-Spieler Jonas Müller sieht Abstieg als Chance

Jonas Müller gehört zu den absoluten Leistungsträgern beim SC Reckenfeld. Trotz des Abstiegs in die Kreisliga B nimmt der Fußballer der sportlichen Talfahrt auch etwas Gutes ab - und hat zugleich auch ein kleines persönliches Ziel mitgebracht.

Insgesamt zwölf Saisontore erzielte Jonas Müller für den SC Reckenfeld in der abgelaufenen A-Liga-Spielzeit. Um damit den direkten Wiederabstieg in die Kreisliga B zu verhindern, reicht es am Ende einer langen Saison aber dennoch nicht. Und trotzdem sieht der quirlige Offensivkünstler auch die positiven Seiten der sportlichen Talfahrt.

„Letztendlich ist es so, dass wir das auch als Chance sehen müssen, “ so der 25-Jährige. Dadurch, dass er den Sportclub in Reckenfeld seit seinem fünften Lebensjahr kennt, ist Müller durchaus zuzutrauen, das Ganze realistisch zu betrachten. Primär gehe es ihm darum, dass das Team sich wieder als Mannschaft finde – bis hin zurück zur alten Stärke. „Die Erfolge kommen dann unter Umständen von alleine“, erklärt Müller.

Müller bleibt Reckenfeld erhalten

Die Abgänge einzelner Leistungsträger wie die von Karl Hoffmann (SV Borussia Emsdetten) oder Alban Leka (Fortuna Emsdetten) sei zwar nicht ganz so leicht aufzufangen, bringe aber auch die Möglichkeit mit, sich neu zu formieren. Im ersten Testspiel gegen den SC Falke Saerbeck II am vergangenen Sonntag (10. Juli), sah das beim 7:3-Erfolg schon gar nicht mal so schlecht aus beim SCR.

Und Müller? Der steuerte in gewohnter Angriffslust gleich zwei Treffer zum Sieg bei. Damit die Leistungen und vor allem auch Ergebnisse in den kommenden Wochen ebenfalls von Erfolg ummantelt sind, hofft der Rechtsaußen auf weitere Verstärkung im Kader von Trainer Nemanja Jovanovic: „Ich denke, dass wir schon eine gute Truppe zusammen haben. Vielleicht könnte es aber auch helfen, wenn wir noch ein bis zwei neue Spieler dazubekommen. “Im zweiten freundschaftlichen Kick gegen Arminia Ibbenbüren II gab es durch die 1:3-Niederlage jedoch einen kleinen Dämpfer - allerdings auch ohne Offensivakteur Müller.

Genau wie Hoffmann und Leka hatte allerdings auch Müller die Option, die Reckenfelder nach der verkorksten Saison zu verlassen. Angebote habe es nach seinen eigenen Angaben – unter anderem auch aus der Bezirksliga – genug gegeben. Er habe dem Sportclub aber seine feste Zusage gegeben, egal für welche Liga, und dazu stehe er nun auch. Dass seine stetig sehenswerte Performance auf dem Fußballplatz Aufmerksamkeit nach sich ziehe, das ist dem Kicker mitunter bewusst, er sagt dazu aber: „Klar ist der Reiz aus sportlicher Sicht da. Letztendlich mache ich mir da aber wenig Gedanken drüber, da ich ja auch noch sehr jung bin.“

„ 15 Tore wären schon cool, aber viel wichtiger ist es, dass wir gemeinsam als Mannschaft Erfolg haben. “ Jonas Müller

Lieber wolle er – nachdem er in der Jugend auch mal einige Jahre für den SC Greven 09 spielte – guten Fußball in Reckenfeld zeigen. Auch wenn er die Führungsrolle dabei anderen Spielern zuschreiben würde, seinen Mund macht Müller auf dem Platz trotzdem auf. Und das Tor treffen kann er ohnehin: „15 Tore wären schon cool, aber viel wichtiger ist es, dass wir gemeinsam als Mannschaft Erfolg haben.“