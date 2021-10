SC Reckenfeld zähmt die Löwen und krallt sich Platz eins

Doppelter Feiertag für die Kegler des SC Reckenfeld in der 2. Liga: Das Team besiegte mit der SK Heiligenhaus II nicht nur den Tabellenführer, sondern sprang auch selbst an die Spitze. André Ahlers ragte heraus.

Die Löwen erwiesen sich als erstaunlich zahm: Die „Red Lions”, wie sich die Kegler der SK Heiligenhaus II selbst nennen, reisten am Samstag als Tabellenführer und bis dato auswärtsstärkstes Team der Liga an, wurden dann aber vom SC Reckenfeld mühelos gezähmt. Mit 3:0 (56:22/ 5120:4587) schickten die Reckenfelder ihren Gast nach Hause und übernahmen damit nun selbst die Tabellenspitze der 2. Liga. Mehr als 500 Holz Vorsprung sind darüber hinaus eine klare Ansage an die restliche Konkurrenz: Die Festung Wittlerdamm bleibt bis auf Weiteres uneinnehmbar.

Gäste verhindern die Höchststrafe nur knapp



Heiligenhaus hatte allerdings auch einen ganz schwachen Tag erwischt: Tim Benedens und Sven Haagmann spielten ausgesprochen fehlerhaft und kamen am Ende auf schwache 763 bzw. 762 Holz – viel zu wenig, um Reckenfelds gewohnt starken Startblock auch nur ansatzweise unter Druck zu setzen. Quasi mit jedem Wurf wuchs der Vorsprung für den SCR. Jonas Müller kam schließlich auf starke 889 Holz, André Ahlers steigerte sich nach durchwachsener Anfangsbahn am Ende auf 898 Holz.

Der Mittelblock war nicht ganz so spektakulär, aber ebenfalls deutlich: Dieter Stumpe erzielte solide 830 Holz, Michael Schlüter mühte sich auf 788 Holz, während bei den Gästen Sven Kemper (769) und Steffen Anhut (716) der Musik ebenfalls deutlich hinterher liefen. Am Ende drehte der SCR dann mit Michael Reisch (850) und Stefan Lampe (865) noch einmal auf, während Knut Martini mit 813 Holz immerhin Schlüters Zahl überspielte und damit die Höchststrafe für die Gäste verhinderte. Jan Maurer (764) reihte sich dagegen ins Feld der Bedeutungslosen ein.

Aufgrund der Herbstferien legt die 2. Bundesliga nun eine Spielpause ein, bevor es für die Reckenfelder am 30. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim SKC Langenfeld/Paffrath weitergeht. Viel Zeit also, um den Platz an der Tabellenspitze zu genießen.

Heimfluch der Zweiten hält an



Anders als bei der ersten Mannschaft, läuft es für die SCR-Reserve noch so gar nicht rund am heimischen Wittlerdamm. Das liegt aber auch daran, dass die Gästeteams in der Regionsliga erstaunlich gute Zahlen in Reckenfeld werfen – mitunter mehr als so mancher Zweitligist. So war es auch am Sonntag beim Heimspiel des SCR 2 gegen Preußen Lünen, das die Reckenfelder nach packendem Kampf mit 0:3 (37:41/ 4711:4741) verloren.

Wesentlich mehr Spielglück hatte die SCR-Dritte beim 3:0 (48:30/ 4576:4454) im Regionsliga-Kellerduell gegen den KSC Neheim. Nach dem ersten Block hatte es noch so gar nicht nach drei Punkten für die Reckenfelder ausgesehen, denn Neheims Stefan Wiese legte mit 814 Holz eine Zahl vor, die an diesem Tag niemand mehr überspielen sollte. Im Mittelblock aber verwandelten Frank Attermeier (742) und der glänzend aufgelegte Robert Willmann (799) gegen Günter Wiese (729) und Dominik Westhoff (710) den 27-Holz-Rückstand in einen 75-Holz-Vorsprung.

Die 4. Mannschaft verlor ihr Oberliga-Spiel beim BSV Ostbevern 2 mit 0:3 (12:24/ 2640:2950). In der Bezirksliga unterlag die Fünfte bei Eintracht Coesfeld mit 0:3 (14:22/ 2704:2763). Die 6. Mannschaft setzte sich gegen den ESV Münster 4 mit 3:0 (26:10/ 2633:2283) durch.