Steigt Saerbeck auf, Herr Steuter? „Ich bin kein Freund von Kampfansagen“

Nur schwer zu stoppen: Felix Steuter und der SC Falke Saerbeck. In dieser Saison hat der Offensivkünstler bereits elf Treffer erzielt – schon jetzt mehr, als in der gesamten letzten Spielzeit.

Der Start in das Fußballjahr hätte für den SC Falke Saerbeck nicht besser laufen können. Zum Liga-Auftakt in 2023 „vermöbelte“ das Team um Trainer Dragan Grujic Schwarz-Weiß Lienen auf der Sportanlage des VfL Ladebergen am Ende ziemlich deutlich mit 6:1. Einen immens großen Anteil am Erfolg der Falken hatte vor allem Offensivallrounder Felix Steuter, der gleich drei Tore zum Sieg seiner Mannschaft besteuerte.

Damit hat der mittlerweile 34-jährige Fußballer nach gerade einmal 20 Saisonspielen schon elf Tore auf seinem Konto und führt gemeinsam mit Jonah Böttcher zugleich die interne Torjägerliste an. Bemerkenswert dabei: In der gesamten Spielzeit der vergangenen Saison gelangen Steuter gerade einmal sieben Treffer.

Die Gründe für den Lauf, sind nach Angaben des Saerbecker-Urgesteins relativ einfach zu erklären: „Ich bin fit und vor allem auch regelmäßig dabei.“ Denn das sei aufgrund von berufliche Verpflichtungen in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Auch wenn er sich selbst als eher „altes Eisen“ des Teams bezeichnen würde, sei es vor allem die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, die aktuell den Erfolg des A-Liga-Spitzenreiters ausmachen würden.

"Überraschen und unerwartet"

Um so schockierender war da schon die Nachricht, dass Grujic aufgrund von privaten Gründen nach der laufenden Saison beim Sportclub nicht weiterhin an der Seitenlinie als Coach stehen wird. Steuter sagt dazu: „Das kam schon sehr überraschend und das hat von uns auch definitiv keiner so erwartet. Geschockt trifft es schon ganz gut.“ Persönlich findet der Stürmer diese Entscheidung sehr „schade“, fügt aber auch hinzu: „Die Stimmung zwischen Trainer und Mannschaft stimmt absolut.“

Dementsprechend werde das auch in den kommenden Wochen und Monaten keinen gravierenden Einfluss auf die Leistung der Falken haben. „Wir sind alle guter Dinge und geben immer Vollgas.“ Ob es dann am Ende zum Aufstieg in die Bezirksliga reichen wird, das möchte Steuter noch nicht beantworten: „Ich bin kein Freund von Kampfansagen und mag auch nicht diese typischen Fußballfloskeln.“ Es gehe erst einmal darum, überhaupt oben dabei zu bleiben. Und dafür kann der SC Falke Saerbeck im kommenden Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten SV Westfalia Hopsten (Anstoß am Sonntag um 15Uhr) mit den nächsten drei Punkte von ganz alleine sorgen.