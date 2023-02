SC Greven 09 fertigt Neuenkirchen ab: Bauer sieht den „Trend“ bestätigt

Beeindruckend! So beschreibt es den Pflichtspiel-Auftakt des SC Greven 09 in das Jahr 2023 am besten. Das Team um Trainer Yannick Bauer lies beim 6:1-Erfolg über den SuS Neuenkirchen II zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen.

„Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung“, befand Yannick Bauer, Trainer des SC Greven 09. Sein Team hatte zuvor das Auswärtsspiel bei der Reservemannschaft des SuS Neuenkirchen mit 6:1 (2:0) gewonnen. Und das, obwohl neben den ohnehin schon langzeitverletzten auch noch Top-Stürmer Patrick Fechtel und Bernd Lakenbrink so wie Fynn Liebert ausfielen.

„Vor dem Spiel hätte man sich schon die Frage stellen können, wer sollen denn nun bei uns die Tore schießen“, gab Bauer zu, vertraute den restlichen Schützlingen aber vollends und bekam dafür auch zahlreiche Tore geliefert. Denn trotz der zahlreichen Ausfälle legten die Nullneuner nach einem etwas nervösen Beginn gut los: Peter Lakenbrink markierte bereits nach acht Zeigerumdrehungen das 1:0. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Selbiger auch noch für das beruhigende 2:0.

Sieben Spielminuten nach dem Wiederanpfiff erhöhte Marcel Lakus für die Grevener sogar auf 3:0. Für Lukas war es nach einer langen Verletzungspause der erste Pflichtspieleinsatz. Seinen Einsatz belohnte der offensive Mittelfeldmotor wenig später auch noch mit seinem zweiten Treffer. Zuvor hatte Neuenkirchen auf 1:3 verkürzt – nachdem SCG-Torhüter Lukas Fiedler einen Elfmeter parieren konnte.

Die Schlusspunkte in der Partie setzten dann noch Innenverteidiger Jonas Averbeck und Manoel Schug. Am Ende zeigte sich Bauer nicht nur aufgrund des deutlichen Ergebnisses mit seinem Team zufrieden: „Wir haben das insgesamt sehr gut gemacht. Was mich vor allem positiv stimmt, ist, dass wir auch fußballerisch einen großen Sprung nach vorne gemacht haben.“

Seine Elf habe über die gesamte Spielzeit hinweg den Gegner dominiert und nie Zweifel aufkommen lassen, wer den Platz als Sieger verlassen wird. „Wir haben einfach den Trend aus der guten Vorbereitung bestätigt und uns dementsprechen belohnt“, so Bauer. Für seine Mannschaft geht es am kommenden Wochenende auf heimischer Anlage weiter. Dann ist der Borghorster FC mit dem Ex-Grevener Rafael Branquinho zu Gast an der Schützenstraße.