Schritt in Richtung Titel

Jonas Müller wurde in Halbzeit zwei eingewechselt und sicherte sich mit dem SCR in Neuenkirchen einen wichtigen Sieg.

Das war vielleicht nicht die Vorentscheidung im Kampf um den Titel in der Kreisliga B, aber zumindest ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Mit 1:0 setzte sich der SC Reckenfeld am gestrigen Sonntag beim SuS Neuenkirchen durch und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze damit auf sieben Punkte aus. Entsprechend gut gelaunt machten die Reckenfelder schließlich auf die Heimreise.