SCR II löst zweites Aufstiegs-Ticket

Die erste Mannschaft des SC Reckenfeld hat vor zwei Wochen vorgelegt. An diesem Sonntag zog die Zweite nach. Während sich das Team von Thorsten Schwarz beim 3:1 (2:0) bei Emsdetten 05 keine Blöße gab, ließ Verfolger Fortuna Emsdetten überraschend Federn und ebnete dem SCR vorzeitig den Weg in die B-Liga. Zwei Spieltage vor Saisonende ist den Reckenfeldern der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Im Falle eines weiteren Sieges im letzten Saisonspiel winkt außerdem der Meistertitel. Überglücklich der Mann, der sich seit vielen Jahren um die Geschicke der Reserve kümmert. „Im Moment passt bei uns alles zusammen“, meinte Thorsten Schwarz nach dem Erfolg, den er und seine Elf am Sonntagnachmittag am Wittlerdamm überschwänglich feierten. Der umsichtige Schwarz hatte bereits im Vorfeld 100 Liter Bier kalt. Ideale Voraussetzungen, um, wie es der Trainer nannte, „richtig einen drauf zu machen. Die Erste in der A-Liga, die Zweite in der B-Liga. Was willst du mehr?“