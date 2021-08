SCR: Kantersieg zum Vorbereitungsende

Wenn das kein gutes Omen ist. B-Ligist SC Reckenfeld hat die Vorbereitung ohne eine einzige Niederlage beendet. Zum Abschluss der Testspielreihe erwiesen sich die Reckenfelder Fußballer als besonders torhungrig. Gegen den B-Ligisten FC Nordwalde III gewann das Team von Thorben und Pascal Zilske mit 8:1 (4:1). Ebenfalls erfreulich: Viele Spieler beteiligten sich am munteren Toreschießen. Lukas Heinke, Fabian Schmelter, Steffen Braun Erkan Ökten (2), Lukas Wentker, Lukas Peiffer und Andreas Wagner trugen sich am Donnerstag in die Liste ein. „Die Ergebnisse sprechen für sich“, zeigte sich Thorben Zilske mit Blick auf den Saisonstart und das Pokalspiel an diesem Dienstag entsprechend positiv gestimmt. Allerdings trat er auch sogleich auf die Euphoriebremse. „Diesen Kantersieg darf man nicht überbewerten.“