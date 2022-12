SCR lässt dem Gast aus Sontra keine Chance

Klar mit 3:0 setzten sich die Kegler des SCR am Wochenende gegen den Gast aus Sontra durch.

Eine klare Angelegenheit war am vergangenen Samstag die Zweitliga-Partie zwischen den Sportkeglern des SC Reckenfeld und Blau-Weiß Sontra. Der Gast aus Nordhessen konnte dieses Mal nicht seine starke Leistung aus der Vorsaison wiederholen und kam daher für den Zusatzpunkt nicht infrage: Die Reckenfelder gewannen am Ende deutlich mit 3:0 (56:22/5038:4623) und festigten damit ihren Platz im oberen Tabellendrittel. Damit haben die Reckenfelder weiterhin gute Chancen, sich für die Play-Offs im Kampf um den Aufstieg in die erste Bundesliga zu qualifizieren.

Die Basis für den wichtigen Heimerfolg legte wieder einmal der bärenstarke Startblock mit Andre Ahlers (888 Holz) und Jonas Müller (847). Sontras bis dato punktbeste Spieler, Michael Mutter (774) und Andreas Schad (785), wussten dem wenig entgegen zu setzen.

Spätestens im zweiten Block wuchs dann die Gewissheit, dass die Reckenfelder ihre für den Abend angesetzte Weihnachtsfeier mit drei Punkten würden feiern dürfen: Nick von Voss spielte mit 878 Holz in seinem vierten Bundesliga-Heimspiel zum vierten Mal über 870 – eine eindrucksvolle Bilanz für den ambitionierten SCR-Kegler. Michael Schlüter steuerte ebenfalls gute 831 Holz bei, womit die Reckenfelder den Vorsprung gegen Marcus Kachel (738) und Philipp Krug (780) deutlich ausbauten.

Immerhin im Schlussblock konnten die Gäste mithalten – allerdings auch nur, weil Dieter Stumpe mit 363 eine ganz schwache erste Hälfte hinlegte und auch Stefan Lampe außergewöhnlich viele kleine Fehler einstreute. Stumpe rettete sich mit einem tollen Schlussspurt (216 und 224) noch auf 803 Holz, womit er Florian Böhm (792) und Daniel Hofmann (754) hinter sich ließ. Lampe gestattete mit 791 Holz Sontra immerhin eine Wertung, was aber nicht mehr ins Gewicht fiel.

Als Tabellenvierter hatten die Reckenfelder anschließend allen Grund zu feiern. Die Gäste aus Sontra feierten auch ohne Punkte mit: Sie nahmen die Einladung zur Weihnachtsfeier der SCR-Kegler an und machten sich erst kurz vor Mitternacht auf die 300 Kilometer weite Heimreise bis kurz vor die Thüringische Grenze. Insofern hatte der Tag für alle Beteiligten etwas Gutes – für die heimischen Sportler sowie für die Gäste, die trotz der Niederlage einen netten Tag beim SCR erlebt hatten.