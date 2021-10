SCR: Schön gespielt – hoch gewonnen

Schön gespielt, hoch gewonnen und ausgelassen gefeiert. An diesem Sonntag passte beim SC Reckenfeld alles zusammen. Gegen die Sportfreunde Gellenbeck II ließ der B-Liga-Tabellenführer beim 4:1 (2:0) nichts anbrennen. Überdies beschenkten die SCR-Kicker ihren Trainer Thorben Zilske an seinem 43. Geburtstag mit einem Auftritt, der nichts zu wünschen ließ. Entsprechend aufgeräumt war Zilske nach dem Schlusspfiff. „Das war locker und souverän“, frohlockte der SCR-Coach über den gelungenen Auftritt auf Kunstrasen. Gerade einmal sieben Minuten war die Partie alt, als Lukas Wentker über die gewohnte linke Seite zur Führung einschob. Noch vor der Pause legte sein Sturmpartner auf der rechten Seite nach. Jonas Müller bestätigte seine famose Form mit dem Treffer zum 2:0. Die Gellendorfer hatten dem Reckenfelder Turbofußball nichts entgegenzusetzen. Auch nach der Pause ging es nur in eine Richtung. Mit einer Ausnahme. Ein Freistoß der Gäste in der 81. Minute fand sein Ziel im Reckenfelder Tor. Nach Zilskes Aufzeichnung war es die einzige Chance der Gellendorfer, die immerhin eine bemerkenswerte Verwertungsquote vorwiesen. Nicht so der SCR. Chancen gab es zwar im Minutentakt, die Anzeige blieb jedoch bei vier stehen, nachdem Erkan Ökten im zweiten Durchgang zweimal zur Stelle war. Was dem positiven Gesamteindruck keinen Abbruch tat.