SCR sichert Platz eins ab

Die Fußballer des SC Reckenfeld stehen kurz vor dem Titel und dem Aufstieg in die Kreisliga A. Den Meisterschaftssekt können die Zilske-Schützlinge nach ihrem 4:1-Erfolg gegen Germania Hauenhorst 2 jedenfalls schon einmal kaltstellen. Aus vier Liga-Spielen benötigen die Reckenfelder maximal nur noch zwei Erfolge, um die Rückkehr in die Kreisliga A perfekt zu machen.

Kreisliga-B-Dominator SC Reckenfeld ist auf dem Weg zum Aufstieg in die Kreisliga A eigentlich kaum noch aufzuhalten. Auch am vergangenen Samstag blieben die Schützlinge von Thorben Zilske ungeschlagen – wie in allen anderen Spielen der laufenden Saison. Auch Germania Hauenhorst war der Wucht des Tabellenersten nicht gewachsen. Am Ende verabschiedeten sich die Reckenfelder mit einem 4:1 in den Mai 2022.