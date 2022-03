Showdown für Greven 09 beim direkten Konkurrenten

Der Klassenerhalt ist für die Handballerinnen von Greven 09 noch nicht in Stein gemeißelt. Umso wichtiger wird das Duell gegen den direkten Konkurrenten aus Ahlen.

Daniel Geers und seine Handballerinnen würden es vermutlich nicht ablehnen, am Samstag in Ahlen nach dem Abpfiff ähnliche Jubelposen zu sehen.

Die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 bekommen es am Samstag (Anwurf: 16 Uhr) mit ihrem direkten Verfolger zu tun. Im Auswärtsspiel geht es zur Ahlener Sportgemeinschaft in die Friedrich-Ebert-Halle.

Zwar hat der Gastgeber fünf Minuspunkte mehr auf seinem Konto als der derzeitige Tabellenachte, aber auch schon eine Partie mehr auf dem Buckel. „Wir müssen zusehen, dass wir das Spiel irgendwie gewinnen“, macht Übungsleiter Daniel Geers deutlich, dass es um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt geht. „Ahlen ist nicht so weit hinter uns. Von daher wird das mit Sicherheit ein ganz schweres Spiel.“

In der Hinrunde erspielten sich die 09-Damen zum Schluss einen schönen Vorsprung und holten dadurch einen deutlichen 31:24 (13:13)-Sieg. In den letzten beiden Begegnungen lief es jedoch nicht gerade rund für die Grevenerinnen. Spielerisch waren sie nicht in der besten Verfassung. Auch die Wurfquote ließ zu wünschen übrig, besonders bei der 20:31 (9:12)-Niederlage gegen die DJK Eintracht Coesfeld. Zwar sackten die Nullneunerinnen beim TuS Nettelstedt beide Punkte ein, der 25:24 (13:12)-Erfolg kam allerdings nur mit Ach und Krach zustande.

„Das können wir uns auf Dauer nicht leisten“, ist sich Geers bewusst und hofft, dass seine Mannschaft bald wieder die Kurve kriegt. Auch beim Gegner gibt es Turbulenzen: „Ahlen hat seit Dienstag keine Trainer mehr“, informiert der SCG-Coach. Uwe Landau und sein Co-Trainer Christian Hauser sind am Samstagnachmittag also schon nicht mehr mit von der Partie.

Genau wie Juliane Post. Sie war gegen Coesfeld noch die erfolgreichste Torschützin aus Grevener Sicht. Zum Studieren zieht sie jetzt jedoch in den Osten nach Potsdam. Außerdem fehlen Kathalena Essers, Gina Meinke und Jenny Tadday. Emma Schulte-Altedorneburg aus der A-Jugend steht ebenfalls nicht zur Verfügung, sodass Lenja Noetzel in Ahlen die einzige Torhüterin ist.