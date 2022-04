Sieg gegen den Verfolger?

Nach zuletzt einigen Niederlagen in Serie wollen die Handballerinnen des SC Greven ihren Negativlauf nun beenden. Der heimische Verbandsligist trifft auf den Tabellennachbarn VfL Sassenberg und hofft darauf, den Hinspiel wiederholen zu können. „Das ist definitiv ein sehr wichtiges Spiel für uns“, sagt Trainer Daniel Geers, der in dieser Partie auf sein komplettes Stammpersonal zurückgreifen kann.

Sina Hübenthal will mit den 09-Damen gegen den Tabellennachbarn unbedingt punkten.

Nach drei Niederlagen in Folge wollen die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Donnerstagabend (Anwurf: 20.15 Uhr) in der Rönnehalle gegen den VfL Sassenberg endlich wieder Punkte holen. Die sind umso bedeutsamer, da es die Mannschaft um Daniel Geers mit ihrem direkten Verfolger zu tun hat. „Das ist ein extrem wichtiges Spiel“, betont der Trainer.