Spitzenposition untermauert

Greven

Mit einigen personellen Umstellungen hatten die Handballfreunde Reckenfeld/Greven am Wochenende zu kämpfen, doch die fielen kaum ins Gewicht. Gegen den TuS Hiltrup setzte sich der Kreisligist am Ende deutlich mit 29:21 durch und behauptete damit den Spitzenplatz in der Kreisliga. Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde rückt für die heimischen Handballer damit immer näher.

Von Heidrun Riese