Starke Willensleistung beim 3:2 des SC Greven 09

Um einen besonders schönen Sieg zu feiern, muss man nicht zwingend glänzen. Manchmal reicht auch eine kollektiv sehr gute kämpferische Vorstellung, um den Trainer zufrieden zu stellen. Genau so sah es auch Trainer Marcel Pielage nach dem Abpfiff. „Das war das bisher beste Spiel unter meiner Regie“, freute sich Trainer Pielage nach dem Abpfiff – mit 3:2 hatten sich die 09-er beim SV Bösensell letztendlich knapp, aber verdient durchgesetzt.

Ein erfolgreicher und vor allem auch lange Tag ging am Sonntag für Jonas Kortevoß zu Ende. Der hatte zunächst beim 5:1 der zweiten Mannschaft in Bösensell getroffen und avancierte anschließend für die erste Mannschaft des SC Greven 09 zum Matchwinner. Kortevoß war ins Team gerückt, da der komplette 09-Sturm im Vorfeld ausgefallen war. Am Ende stach der Joker sogar doppelt.

In der elften Minute hatte Robin Voßkühler die Hausherren in Führung gebracht, doch Nicolas Kriwet gelang nach 20 Minuten der Ausgleich. Bei diesem Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt. Auch nach dem Wiederanpfiff war den Gästen kein Weg zu weit, die Pielage-Elf bot vor allem in kämpferischer Hinsicht eine tadellose Leistung. In der 81. Minute sah es dennoch nach einer Niederlage aus, denn Nils Schulze Spüntrup gelang das 2:1. Doch anschließend schlug die Stunde von Jonas Kortevoß. Der traf in der 83. Minute zum 2:2 und in der 88. Minute zum umjubelten 3:2-Siegtreffer. Damit war den Grevenern die Wiedergutmachung für die Niederlage gegen den TuS Kobbo Tecklenburg gelungen. „So kann es weitergehen. Für mich war diese Willensleistung besonders schön“, freute sich Marcel Pielage.