SV Greven ohne große Probleme

Im ersten Durchgang mangelte es dem SV Greven noch ein wenig an Effektivität, doch das änderte sich in Durchgang zwei. So steht der 4:0-Erfolg im letzten Auswärtsspiel der Saison.

Das war ein ziemlich entspannter Nachmittag für SV-Chefcoach Sven Hehl: Mit 4:0 (1:0) gewannen seine Jungs auswärts beim IKSV Münster. „Das ist ein angemessenes Ergebnis“, sah der Übungsleiter seine Jungs eigentlich in allen Bereichen vorne. „Wir haben unsere Möglichkeiten nach langer Zeit mal wieder abgerufen. Wenn man ein Haar in der Suppe finden will, dann ist es, dass wir den Deckel nicht früher drauf gemacht haben.“ Im ersten Durchgang traf nämlich lediglich Nicolas Kammann Inda per Abstauber (2.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste allerdings auf und kamen durch einen Kopfball von Maximilian Wilp zum 2:0 (47.). Im Eins-gegen-eins gegen den Torwart erzielte Daniel Reiter das 3:0 (70.). Und selbiger traf auch zum 4:0 (82.).