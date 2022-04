Gut 50 Golfer werden am 7. und 8. Mai beim GC Aldruper Heide erwartet, wenn sich die Jugendelite aus NRW zum Qualiturnier trifft.

Viele talentierte Nachwuchsgolfer hat der GC Aldruper Heide bereits hervorgebracht. Am kommenden Wochenende sind fünf beim NRW-Qualifikationsturnier am Start.

Am kommenden Wochenende, 7. und 8. Mai, steht das erste sportliche Highlight des Jahres 2022 auf der Anlage des Golfclubs Aldruper Heide an. Die besten Jugendgolfer/innen aus Nordrhein-Westfalen der Altersklasse 14 treffen sich zu ihrem ersten Qualifikationsturnier in der neuen Saison.