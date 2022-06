Teamarbeit bei der „TorTour de Ruhr“

„Deine Crew bringt dich ins Ziel“ ist das Motto der „TorTour de Ruhr“, die alle zwei Jahre an Pfingsten stattfindet. Ein Ultralauf, der drei mögliche Läufe anbietet: 230 km von der Mündung bis zur Quelle der Ruhr in Duisburg, 100 Meilen oder den „Bambinilauf“ mit 100 Kilometer von Hagen bis Duisburg.

Judith Sebastian und Reimund Brömmelhaus starteten auf der 100-Kilometer-Strecke und wurden von Karsten Rolfes auf dem Fahrrad und Lukas Brömmelhaus im Begleitfahrzeug unterstützt. Eine Crew ist Pflicht, da die offiziellen Verpflegungspunkte nur alle 25 Kilometer eingerichtet sind.

Um 4 Uhr morgens machten sich die Läufer und deren Begleitung ab Hagen auf der Strecke des Ruhrtalradweges auf den Weg in Richtung Duisburg. Besonders die Wärme und der Regen erschwerten die Bedingungen, gut über die 100 Kilometer zu kommen, umso wichtiger war die Radbegleitung. Karsten Rolfes reichte stets die benötigte Verpflegung, gab Regenkleidung an die Läufer oder zeigte an Abzweigungen den richtigen Weg. Alle zehn Kilometer wurden die Fahrradtaschen am Auto aufgefüllt sowie kalte Getränke oder eine warme Suppe für die Läufer bereitgestellt. So erreichten alle vier Run4Fun-Mitglieder nach 14 Stunden und 48 Minuten gesund und glücklich das Ziel am Rhein.

Ultralauf ist immer eine Grenzerfahrung und ein Kampf gegen den eigenen Kopf, aber zu viert als gutes Team, war trotz der schwierigen Bedingungen ein gutes Ankommen möglich.