Tickets für Westdeutsche Meisterschaft gelöst

Ohne Medaillen, aber mit etlichen Tickets für die Westdeutschen Meisterschaften sind die Kegler des SC Reckenfeld von den Westfälischen Titelkämpfen in Herne heimgekehrt.

Kegeln: André Ahlers schrammt bei Westfälischen Titelkämpfen am Finale knapp vorbei

Ohne Medaillen, aber mit etlichen Tickets für die Westdeutschen Meisterschaften sind die Kegler des SC Reckenfeld von den Westfälischen Titelkämpfen in Herne heimgekehrt. Im Herren-Einzel gelang André Ahlers und Michael Reisch die Qualifikation für die Westdeutsche, die Ende April und Anfang Mai in Düsseldorf ausgetragen wird. Ahlers belegte mit 810 Holz in Herne den sechsten Platz im Vorlauf, womit er das Finale der besten Vier knapp verpasste. Reisch wurde mit 803 Holz Achter. Den Titel sicherte sich der Herforder Raffael Tönsmann mit 835 Holz im Finale. Jonas Müller musste seine Teilnahme coronabedingt absagen.

Bei den Herren A (ab 50 Jahre) musste Stefan Lampe um die Qualifikation lange zittern. Am Ende sprang er mit 797 Holz als Vorlauf-Zehnter denkbar knapp auf den Zug nach Düsseldorf auf. Westfalenmeister in dieser Disziplin wurde Matthias Gronwald aus Iserlohn (834 Holz). Gronwald gewann zusammen mit Raphael Kerkhoff auch den Titel im Herren-Paarkampf. Hier qualifizierten sich Ahlers und Lampe mit 647 Holz als Sechste für die Westdeutsche.

Im Vorlauf der U24-Junioren belegte Marcel Reisch mit 742 Holz ebenfalls Rang sechs – womit er eigentlich das Finale verpasst hätte. Doch durch zwei krankheitsbedingte Absagen rutschte der Reckenfelder doch noch in den finalen Durchgang, wo er mit 714 Holz Vierter wurde. Der Titel ging an den Gladbecker Max Rutkowski (807).

In der Herren-B-Konkurrenz belegte der Reckenfelder Josef Flothkötter mit 694 Holz Rang zwölf. Westfalenmeister wurde Thomas Klein (Herford/ 840).