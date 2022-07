Tolle Atmosphäre als Geschenk

So gut besucht wie in Vor-Corona-Zeiten war der Saerbecker Triathlon zwar nicht, aber dennoch freuten sich die Organisatoren und auch die Athleten sichtlich darüber, ihrer Leidenschaft rund um den Saerbecker Badesee wieder nachgehen zu können. Zumal auch die sportlichen Leistungen stimmten. Veranstalter „Wasser+Freizeit“ freute sich jedenfalls über die gute Atmosphäre zum 40. Geburtstag des Triathlons.

„Besser“, sagte Jörg Lenz und schaute in den Sonntags-Himmel, „besser geht’s eigentlich gar nicht.“ Was Lenz – auch bei dessen 40. Auflage die Stimme der Namen, Zahlen und Zeiten des Saerbecker Triathlons – konkret meinte: 24,5 Grad im Wasser, ungefähr genau so viele in der Luft und fast kein Wind. Perfekte Bedingungen für die Aktiven – und ein Hauch von Urlaub für alle, die sich nicht anstrengen mussten.