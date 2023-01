HF Reckenfeld/Greven: „Top-Favorit“ kommt zum Rückrundenauftakt

In der Rolle des Underdogs fühlen sich die Münsterlandliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 am wohlsten - und in genau die dürfen sie wieder schlüpfen, wenn am Samstagabend (Anwurf: 18 Uhr) der TV Friesen Telgte zum Rückrundenauftakt in die Emssporthalle kommt. „Für mich ist das einer der Top-Favoriten für den Meistertitel“, sagt Daniel Markmeyer, der die Mannschaft zusammen mit Marcel Peters trainiert, über den Tabellendritten. „Aber“, macht er deutlich, „Telgte wird die Punkte nicht geschenkt bekommen.“

Dass die Gäste schlagbar sind, hat das vergangene Wochenende gezeigt. „Da hat Telgte gegen Kattenvenne verloren“, verweist der HF-Coach auf die 28:30 (13:13)-Niederlage gegen den Zehntplatzierten. Einen möglichen Grund für diesen Ausrutscher sieht er im krankheitsbedingten Fehlen des Trainers. „Er hat einen unglaublichen Handball-Verstand“, ist Markmeyer bewusst, dass Sebastian Seitz genau weiß, an welchen Schrauben zu drehen ist, wenn es bei der eigenen Mannschaft gerade nicht so gut läuft. Und er rechnet fest damit, dass das TV-Team seinen Trainer am Samstagabend wieder mitbringt. „Das heißt aber nicht, dass wir keine Chance haben.“

Hinspiel ging an Telgte

In der Hinrunde waren die Rollen klar verteilt. Da unterlagen die 05er mit 30:38 (12:19) deutlich - „auch verdient“, wie der HF-Coach betont. „Das war unser erstes Spiel nach dem Aufstieg und wir sind nicht in voller Besetzung angetreten“, verweist er auf die Ausfälle von Moritz König, Timo Fieke und Lukas Berstermann. Die hatten dazu geführt, dass Thorben Bensmann und Mats Kemper aus der A-Jugend beinahe durchspielen mussten. „Außerdem“, ergänzt Markmeyer, „waren wir am ersten Spieltag auch noch nicht so abgeklärt, wie wir es jetzt sind.“

Was er glaubt, was das HF-Team reißen kann? „Wir werden es sehen“, lässt der Trainer des Tabellenneunten die Sache auf sich zukommen. „Natürlich ist Telgte der Favorit“, betont er. Auf die Niederlage in Kattenvenne müsse für die Gäste ein Sieg folgen. „Sie werden mit Feuer ins Spiel gehen“, ist sich Markmeyer sicher. Auch, dass die Flamme auf seine Mannschaft überspringt. So viel ist für ihn klar: „Wir werden uns nicht kampflos ergeben.“ Immerhin sind die 05er zu Hause nach wie vor ungeschlagen und auch die letzte Niederlage in fremder Halle, das 29:36 (19:17) in Kattenvenne am letzten Oktober-Wochenende, liegt einige Zeit zurück - und der HF-Coach hofft auf eine Fortsetzung dieser Serie.

Die personellen Voraussetzungen sind gut. Lukas Berstermann fehlt weiterhin wegen seiner Muskelverletzung, auch Jonas Krause fällt aus. Hinter dem Einsatz von Mats Kemper steht ein Fragezeichen. Eventuell ist Marco Andreolle nach seiner langen Verletzungspause wieder dabei.

Weil er sich nicht mehr festspielen kann, verstärkt Marc Schulze Temming-Hanhoff aus der Zweiten ab sofort die Münsterlandliga-Mannschaft der Handballfreunde. Abzuwarten bleibt, ob Neuzugang Henning Langelage bis zum Anwurf seine Spielberechtigung erhält.