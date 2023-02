Jubelmomente: Top-Stürmer ließen das Netz bereits 234-Mal zappeln

Jonas Kortevoß (l.) vom SC Greven 09 II hat in der laufenden Saison bisher neun Treffer erzielt. Damit ist er intern Spitze seiner Mannschaft. Im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A sollt er weiterhin so zahlreich „butzen“.

Es geht wieder los. Am Sonntag starten die ersten Mannschaften mit dem Ligaalltag in 2023. Neben dem SC Greven 09 als Bezirksligist gehen auch wieder SC Reckenfeld und der SC Falke Saerbeck (beide Kreisliga A) ins Rennen um drei Punkte – vorausgesetzt, die Plätze sind bespielbar und freigegeben. Für den SV Greven, den SC BG Gimbte und den SC Greven 09 II ist es allerdings noch nicht so weit. Die drei B-Ligisten müssen sich noch ein wenig gedulden – und fangen erst am letzten Februarwochenende wieder mit dem Ligaauftakt an.

Doch schon jetzt lohnt es sich einmal in die Statistiken der bisher absolvierten Spiele zu schauen. Genauer gesagt, in die der besten Torschützen der jeweiligen Mannschaften. Insgesamt 234 Treffer erzielten alle sechs Teams zusammen. Je drei Spieler pro Mannschaften stachen dabei aber besonders hervor und führen dementsprechend die internen Torjägerlisten mit ihren Toren an.

SC Greven 09: In der Bezirksliga belegt das Team um Trainer Yannick Bauer nach 16 Spielen den sechsten Tabellenplatz. Auffällig dabei: Trifft Top-Stürmer Patrick Fechtel, dann verlieren die Nullneuner nicht. Mit bisher 10 Saisontoren ist er der Treffsicherste seines Teams. Gefolgt von Bernd Lakenbrink mit sechs Buden. Letztgenannter sorgte vor allem beim 5:2-Sieg über BW Aasee mit seinem Dreierpack für Aufsehen. Fechtel markierte zudem bisher vier Mal das erste Tor des SCG.

„ Ich schieße sehr gerne und ein paar Verteidiger schlafen eben öfters mal “ Patrick Fechtel, SC greven 09

Eigentlich gehört auch Rafael Branquinho mit vier Treffern zu den erfolgreichsten Schützen – doch den Offensivallrounder zog es in der Winterpause zum Ligakonkurrenten SV Burgsteinfurt. Zusammen erzielten alle drei 20 der 38 Grevener Tore in dieser Saison.

SC Falke Saerbeck: Beim Spitzenreiter der Kreisliga A hat sich ein magisches Dreieck herauskristallisiert. Mit Jonah Böttcher (10 Toren), Marco Schubert (8) und Felix Steuter (8) – sind alleine nur drei Spieler des Teams für 26 der 46 bisherigen erzielten Saisontore verantwortlich. Egal wer von den drei Fußballern trifft: Sobald nur einer das runde Leder in die gegnerischen Maschen jagt, verliert Saerbeck nicht.

„ Eigentlich bin ich gar kein eiskalter Vollstrecker und Torjäge “ Jonah Böttcher, SC Falke Saerbeck

Und gewinnt – bis auf das 3:3-Unentschieden beim SC Halen – sogar jedes Spiel (insgesamt zwölf an der Zahl). Zudem gab es nur drei Begegnungen, in denen keiner der Top-Torschützen erfolgreich war.

SC Reckenfeld: Auch beim abstiegsbedrohten A-Ligisten machten bisher drei Spieler mit ihren Treffern besonders auf sich aufmerksam. Intern führt Jonas Müller mit sechs Toren die Torjägerkanone an, gefolgt von Karl Hoffmann mit fünf Treffern und Alban Leka mit drei Törchen. Schon beinahe beängstigend ist, dass die Treffsicherheit von Müller am Ende des Spiels nur ein einziges Mal auch drei Punkte eingebracht hat – beim 6:1-Sieg über den Skiclub Nordwest Rheine.

„ Der Trainer sagt, dass mich meine gute Defensivarbeit auszeichnet “ Jonas Müller, SC Reckenfeld

Alle anderen fünf Partien, in denen Müller traf, gingen jeweils verloren. Doch die Vorbereitung unter Neu-Trainer Nemanja Jovanovic hat schon gezeigt: Mit dem SCR ist im ersten Halbjahr 2023 in jedem Fall zu rechnen. Und auch der Dreierpack von Lebka beim 4:2-Pokalsieg über Bezirksligist SV Burgsteinfurt ist immer noch in schöner Erinnerung geblieben.

SC Greven 09 II: Die Tore der Grevener Zweitvertretung tragen vor allem den Namen von Jan Kortevoß, Torben Mais und Jens Krumschmidt. Kortevoß und Mais haben zum aktuellen Zeitpunkt jeweils neun Tore auf dem Konot – Mais acht. Gemeinsam erzielt alle drei genau 50 Prozent der bisher erzielten Treffer (27 von 50).

Kortevoß trifft vor allem gerne doppelt. Das tat er sowohl gegen den IKSV Münster, SV Bösensell II als auch den TuS Saxonia Münster. Und auch hier ist es so: Bis auf das 1:1-Unentschieden gegen den SC Sprakel – Torschütze Krumschmidt – gewinnt die Nullneuner Reserve immer, wenn einer der drei Torjäger trifft. In lediglich drei der 15 Partien konnte keiner ein Tor erzielen.

Darüber hinaus ist aber auch der Viererpack von SCG-Spieler Robert Beffort zu erwähnen. Beim 8:0-Heimspielsieg über den SV Bösensell II erzielte der Fußballer die Tore eins bis drei, so wie das zwischenzeitliche 5:0.

SC BG Gimbte: Auch in Gimbte wurde diese Saison schon 39 gejubelt. Alleine die drei Top-Torschützen des Teams um Trainer Daniel Helmes, Titus Hartweg (10 Tore), Dario Kemper (6) und Adam Kozakowski (5) sorgten gemeinsam für 21 Glücksmomente.

„ Ich will immer mit dem Kopf durch die Wand und bin sehr Ehrgeizig “ Titus Hartweg, SC BG Gimbte

Als fünftplatzierter der Kreisliga B können die Blau-Gelben vor allem auf Hartwegs Dienste zählen: Wenn der Goalgetter trifft, dann gewinnt Gimbte – bisher immer! Bei Kozakowski ist besonders auffällig, dass der Fußballer seine Treffer ausschließlich in der zweiten Halbzeit erzielt.

SV Greven: Anders als beim Ligakonkurrenten in Greven. Hier treffen sowohl Daniel Reiter als auch Gerrit Loose und Christian-Paul Spicker in beiden Abschnitten des Spiels. Reiter führt intern mit sieben Toren, gefolgt von Loose mit sechs und Spicker mit fünf.

„ Ich denke, dass ich mit meiner Größe ein guter Box-Spieler bin “ Daniel Reiter, SV Greven

Im Hinterkopf dürfte vor allem noch der wahnsinnige Dreierpack von Reiter im Spiel gegen den FC Münster 05 II sein – dort erzielte der großgewachsene Stürmer alle drei Treffer zwischen der 88. und 90. Spielminute – Greven gewann 4:1.