U19 liefert Spektakel beim 5:5

Am Sonntagvormittag spielten die U19-Junioren des SC Greven 09 5:5 bei DJK Borussia Münster. Die Mannschaft von Damian Feldmann ging als Tabellenführer in die Partie und wollte den Abstand zu ihren Verfolgern absichern, doch dass dies an diesem Tag schwer werden würde, war von Beginn an klar. Die spielstarken Münsteraner kamen besser in die Partie, und so dauerte es gerade einmal fünf Minuten, bis die Gastgeber durch einen Fernschuss in Führung gingen.

Infolgedessen berappelte sich der Tabellenführer aus Greven und kam nach einer schönen Kombination nach 21 Minuten durch Elias Mewe zum verdienten 1:1. Nur vier Minuten später war es dann eine schnell ausgeführte Ecke, welche die Münsteraner überrumpelte, und so drückte Hauke Dettloff den Ball zum 2:1 über die Linie. Es entwickelte sich ein hitziges, aber trotzdem spielerisch gutes Fußballspiel und nach einem Münsteraner Traumtor in der 43. Minute war auch das Ergebnis wieder ausgeglichen – 2:2.

Doch die Grevener fanden erneut die richtige Antwort und so war es Max Assing nur eine Minute später mit dem 3:2 aus Grevener Sicht.

Nach der Pause gehörten die ersten Minuten wieder den Gastgebern. Sie drehten die Partie durch Tore in Minute 57. und 60. Minute zu ihren Gunsten. Die 09-er rannten nun an und kamen in der 79. Minute erneut zum 4:4. Zum zweiten Mal an diesem Tag hieß der Torschütze aus Greven Max Assing. Doch das Spiel hatte noch mehr zu bieten. Nach einer Ecke in der 87. Minute gingen wieder die Münsteraner in Führung und wie es dieses Spiel verdient hatte, fanden die Gäste nur eine Minute später die nächste Antwort. Mats Bitter schob den Ball in das verwaiste Tor – 5:5.

„Ob sich das Ganze nach einem Sieg oder einer Niederlage anfühlt, ist schwer zu sagen“, so Trainer Damian Feldmann nach einem wirklich irren Spiel in Münster. Die Grevener bleiben zwar Tabellenführer, der Vorsprung ist allerdings auf einen Punkt geschrumpft.

Die U17-Junioren des SC Greven 09 verlor ihr Heimspiel in der Landesliga gegen die U16 vom SV Lippstadt 08 unglücklich mit 0:1. Dem Tor in der 55. Minuten hatten die Grevener nichts mehr entgegenzusetzen. Nächste Woche geht es für den Tabellenletzten gegen RW Ahlen.

Die U15 gewann das Derby gegen den 1. FC Gievenbeck überraschend mit 2:1. Beide Tore für die Grevener erzielte Alexander Laumann. Damit schieben sich die Grevener in der Tabelle an den Gievenbeckern vorbei auf Platz vier. Nächste Woche ruft bereits das nächste Derby gegen einen Münsteraner Klub. Dann kommt der SC Münster 08 in die Schöneflieth.

Den ersten Saisonsieg feierten am Samstag auch endlich die U13-Junioren. Sie gewannen ihr Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte überraschend deutlich mit 5:1. Auch für die Mannschaft von Lars Stöveken heißt der nächste Gegner am Samstag Münster 08.