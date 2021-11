Überall Fragezeichen. . .

Auf den spannenden Hallenkick der Vor-Corona-Zeit werden die Grevener Fußballfans aller Voraussicht nach in diesem Winter erneut verzichten müssen. Insgesamt 24 Hallenturniere waren im Rahmen des Sparkassen-Cups in der Rönnehalle vorgesehen. Doch die Durchführung des traditionsreichen Events erscheint aufgrund der hohen Ansteckungszahlen aktuell kaum vorstellbar.

Auf spannende Zweikämpfe in der Halle werden die Zuschauer in diesem Jahr voraussichtlich verzichten müssen.

Leuchtende Kinderaugen, stolze Eltern, eine aufgeheizte Atmosphäre und packende Zweikämpfe – darauf werden die Grevener Fußball-Fans voraussichtlich verzichten müssen in diesem Winter. Aufgrund der aktuell hochschnellenden Corona-Ansteckungszahlen steht der traditionsreiche Sparkassen-Hallencup des SC Greven 09 in der Rönnehalle auf der Kippe – oder wenn man so ausdrücken möchte: er ist im Prinzip schon einen Schritt weiter. Die Absage an insgesamt 24 Jugendturniere in den unterschiedlichen Altersklassen – sie dürfte kaum noch zu verhindern sein.