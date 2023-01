Überraschender Platztausch

Sportlich liest sich die Zwischenbilanz der Fußballer des SC Falke Saerbeck glänzend. Als A-Liga-Tabellenführer winkt in dieser Saison der erneute Sprung in die Bezirksliga. Gleichwohl gibt es eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt gegen Lienen (5. Februar, 15 Uhr) jede Menge Gesprächsbedarf an der Lindenstraße. Der Grund: Dragan Grujic hat seinen Rückzug zum Saisonende verkündet. Eine Nachricht, die sowohl die Mannschaft als auch Fußball-Obmann Bernhard Voskort überrascht hat.

