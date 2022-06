SC Falke Saerbeck: Überraschender Sprung in die Münsterlandklasse

Am letzten Spieltag kämpften die Kreisliga-Handballerinnen des SC Falke Saerbeck noch um den Klassenerhalt, sicherten sich dann unerwartet einen Startplatz in der Relegation und lösten dort das Ticket für den Aufstieg in die Münsterlandklasse. Heidrun Riese sprach mit Trainer Jürgen Aufderhaar über den ungewöhnlichen Ausgang einer Saison.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper