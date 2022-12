Überzeugende Abwehrleistung

Einen knappen, aber durchaus verdienten und am Ende umjubelten 25:24-Erfolg feierten die Handballfreunde Reckenfeld/Greven in eigener Halle gegen den TuS Hiltrup. Trainer Daniel Markmeyer freute sich über zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt – und über die tadellose Leistung, die seine Mannschaft gegen den Absteiger aus der Landesliga abgeliefert hatte.

Mit dem knappen 25:24 (13:13)-Sieg über die DJK Eintracht Hiltrup erfüllten die Münsterlandliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 ihre Aufgabe am Samstagabend in der Emssporthalle zur vollsten Zufriedenheit. „Heute haben wir gezeigt, was wir können“, lobte Trainer Daniel Markmeyer die überzeugende Leistung. „Wir haben in der Abwehr gut gestanden und im Angriff nicht so viele Fehler gemacht.“