Ungewohnte Turnieratmosphäre

Die Tischtennis-Min-Meisterschaften sind zurück. Nach zweijähriger Pause meldete sich der SV Greven am Sonntag mit einer Neuauflage des beliebten Turniers zurück, bei dem es darum geht, Kinder für den Tischtennissport zu begeistern. Diese Rechnung ging offenbar auf.

Insgesamt 26 teilnehmende Kinder, ebenso viele wie beim letzten Turnier vor dem Pandemie-Stillstand vor zwei Jahren, und deren Eltern (alle natürlich unter 2G-Bedingungen) sorgten für eine lange nicht mehr da gewesene Atmosphäre in der Halle.

Die Rahmenbedingungen hatte das Organisationsteam des SVG unter der Leitung von Tischtennis-Abteilungsleiter Dennis Seeger in bewährter Weise zur Verfügung gestellt.

Große Begeisterung bei den Kids

An elf Tischen wurde gespielt und an jedem Tisch gab es Schiedsrichter aus der Abteilung, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Und, man kann sagen, alle Kinder waren mit großer Begeisterung dabei.

Bei den Jüngsten (Altersklasse 1 bis 8 Jahre) gab es einen souveränen Sieger: Henry Waterkamp von der Peter-Wust-Schule Münster setzte sich gegen alle acht Konkurrenten ohne jeden Satzverlust durch und belegte mit 8:0 Siegen Platz eins.

Hinter ihm gab es einen harten Kampf um die Platzierungen, Tim Peters (Marien-Grundschule) wurde Zweiter, Julius Löckemann (St. Georg Grundschule Saerbeck), belegte Platz drei.

In der Altersklasse 2 (Neun und Zehnjährige), gab es einen fast genauso überlegen Sieger: Oliver Löckemann (Gymnasium Augustinianum) siegte im Finale in 3:1 Sätzen gegen Philip Muer (Marien-Grundschule). Platz drei ging hier an Luca Warmers (Martin-Luther-Grundschule). Der 3:0 gegen Lewin Waterkamp (Gymnasium Paulinum Münster) siegte.

Bei den Ältesten (11/12-Jährige) mit nur fünf Teilnehmenden gewann Mattias Löckemann (Gymnasium Augustinianum), der alle Spiele deutlich dominierte.

Kilian Rüschhoff (Gymnasium Augustinianum) wurde Zweiter, Collin Weller (Anne-Frank-Realschule) Dritter.

Urkunden, Pokale und Mediallen für strahlende Kinder

Und so konnten SVG-Präsident Stephan Bothe und Dennis Seeger, die bei der Siegerehrung in allen Klassen Pokale, Medaillen und Urkunden übergaben, in überwiegend strahlende Augen der Sieger und Platzierten schauen.

Erfolgreichste Schule in der Summe über alle Altersklassen (Teilnehmer und Platzierungen) war diesmal das Grevener Gymnasium.

Die jeweils vier Bestplatzierten haben sich für den Entscheid auf Kreisebene qualifiziert, der Anfang April in Beelen stattfindet.

Der Bezirksentscheid (30. April) und die NRW-Endrunde (15. Mai) finden dann beide wieder in Greven statt, bevor es dann für die Altersklasse 2 vom 27. bis 29. Mai zum Bundesfinale nach Saarbrücken geht.