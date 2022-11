Versöhnlicher Jahresabschluss

Ein bisschen Respekt hatten die Akteure des Tischtennis-Verbandsligisten SV Greven 2021 vor dem letzten Hinrundenspiel beim Nachbarn TuS Hiltrup schon, obwohl die Gastgeber mit 0:16 Punkten am Tabellenende standen, Denn die Gäste wussten nicht, ob die gravierenden Personalprobleme der Münsteraner nicht ausgerechnet im Nachbarschaftsderby enden würden. Doch die Sorge erwies sich als unbegründet. Die Hiltruper Mannschaft hatte nicht viel mit dem ursprünglich aufgestellten Verbandsligateam zu tun, sondern trat praktisch mit ihren zweiten Mannschaft plus Routinier und Spitzenspieler Peter Anders an. In dieser Besetzung hatten sie natürlich im Endeffekt beim 1:9 überhaupt keine Chance, doch in verschiedenen Partien verkauften sie sich erstaunlich gut.

