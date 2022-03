Vier Punkte auf dem Wunschzettel

Greven

Gleich zwei Spiele stehen für die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 an diesem Wochenende an. Nach der Auswärtsfahrt zum TuS Nettelstedt am Freitagabend (Anwurf: 20.15 Uhr) bestreiten sie am Sonntagabend (Anwurf: 17 Uhr, Rönnehalle) ein Heimspiel gegen die DJK Coesfeld.

Von Heidrun Riese