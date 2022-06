Weite Fahrten und einige „alte Bekannte“

Es geht wieder in Richtung Ostwestfalen: Die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Greven tritt erneut in der Verbandsliga-Staffel eins an.

Stephan Bothe trifft mit dem SVG erneut in der Verbandsliga-Staffel 1 an.

Die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Greven 2021 spielt in der kommenden Saison in der Verbandsliga 1 und muss sich damit erneut in Richtung Ostwestfalen orientieren – sie trifft aber auch auf einige „alte Bekannte“. Nach der erfolgreichen Saison 2021/22 dürften die Grevener durchaus selbstbewusst in die neue Spielzeit gehen.

Die Staffeleinteilung:

SV Brackwede II

SC Arminia Ochtrup II

SV Spexard

TuS Bexterhagen

TTC Mennighüffen

DJK BW Avenwedde II

TTC Petershagen/Fr.

1.TTC Münster

TuS Bardüttingdorf

TuS Hiltrup

Die zweite Mannschaft des SV Greven 2021 tritt nach ihrem Abstieg aus der Bezirksliga in der Bezirksklasse Gruppe 3 auf unf hofft dort auf ein erfolgreiches Abschneiden.

Die Staffeleinteilung:

1.FC Gievenbeck

TuS Ascheberg

SV BW Aasee

TG Münster

TTG Beelen

SV Brukteria Rorup

Jugend 70 Merfeld II

Warendorfer SU II

TSG Dülmen

1.TTC Münster IV