Wenn es Nacht wird auf der Nordschleife

Die „24 Stunden am Nürburgring“. Mit diesem Slogan verbinden die allermeisten Sport-Interessierten packenden Motorsport rund um die Uhr verbunden mit spektakulären Zweikämpfen auf der Strecke, brüllenden Motoren, irrwitzigen Rundenzeiten auf einer der berühmtesten Rennstrecken der Welt. Es geht aber auch anders, deutlich leiser, aber eben so kräftezehrend. Der Grevener Frank Beinker geht ebenfalls auf der berüchtigten Nordschleife an den Start, und auch sein Rennen geht über die volle Distanz von 24 Stunden. Doch Beinker tritt mit dem Rennrad an, nicht etwa mit einem 500-PS-Boliden auf vier Rädern.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper