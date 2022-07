Wettkampfgeist in drei Disziplinen

Bestens zufrieden mit ihren persönlichen Leistungen und der Atmosphäre insgesamt waren die Landesliga-Triathleten nach dem Wettkampf in Saerbeck. Die Athleten des SV Greven erreichten sehr gute Zeiten und platzieren sich in der Team-Wertung der Landesliga nach zwei Wettkämpfen auf dem 17. Rang. Entsprechend zufrieden machten sich die Grevener auf den kurzen Heimweg.

Triathlon: Grevener Landesliga-Team in Saerbeck am Start

Das Landesliga-Team des SV Greven startete erfolgreich beim Triathlon in Saerbeck.

Triathlon fasziniert, das zeigen 40 Jahre Triathlon in Saerbeck. Und nach zwei schwierigen Corona-Jahren erst recht: Am vergangenen Sonntag ab 9.30 Uhr war es für die vielen Athleten an der Zeit, sich mit sich selbst zu messen, die eigenen Grenzen zu erkennen oder zu verschieben. Mit dabei war auch das Landesliga-Triathlon-Team des SV Greven.

Um 9.45 Uhr ging die SVG-Mannschaft mit ausreichend Adrenalin in den Adern an den Start, um 600 Meter im Badesee zu schwimmen, 19 Kilometer auf dem Rad zu fahren und fünf Kilometer in Laufschuhen zu absolvieren. 20 Kilometer sollten es sein, doch fehlte ein Teil der Saerbecker Strecke mangels Fahrbahndecke.

Doch nicht nur jeder Athlet, jede Athletin, sondern auch jeder Wettkampf ist eben unvergleichlich, die Bedingungen sind immer individuell. Einen professionellen Wettkampf mit einer tollen Atmosphäre hatte der Verein „Wasser + Freizeit“ aus Münster wieder einmal geschaffen und den ursprünglichen Gedanken des Triathlons weitergetragen, mit Unterstützung der Saerbecker und den zahlreichen Helfern vor Ort.

In der Landesliga Nord starteten 24 Teams zu je vier Teilnehmern: Das Team der Grevener führte Sarah Kolkmann zunächst an mit einer hervorragenden Schwimmzeit (hier Platz 23 von 96), und sehr schnell auf dem Rad – gefolgt von Martin Scharf, Edna Wenning und Philipp Pesch. Scharf zeigte sich wieder einmal als schneller Läufer (hier Platz 25) und überschritt als Erster des Teams die Ziellinie nach 1:06:42 Stunden. Keine Minute verging, und Kolkmann finishte das Rennen mit einer hervorragenden Gesamtzeit von 01:07:32 Stunden. Pesch machte eine sehr gute Pace auf dem Rad, holte im ersten Drittel des Rennens Teamkollegin Wenning ein und erreichte bei seiner Liga-Start-Premiere und seinem erst zweiten Wettkampf insgesamt eine beeindruckende Zeit von 01:11:54 Stunden. Wenning folgte mit 01:19:41 Stunden.

Somit liegt der SVG nach zwei Wettkämpfen nun auf Platz 17 der teilnehmenden Teams.

Anne Brockmann stellte sich nach einer Wettkampf-Pause mit 125 weiteren Athleten im Saerbeck Classic-Rennen der Einzelstarter. Sie erreichte mit 01:20:45 Stunden das Ziel und erreichte den ersten Platz in der Altersklasse der Frauen (W55).