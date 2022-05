Wichtige Schritt zum Ligaverbleib

Greven

„Wir benötigen noch drei Punkte für den sicheren Klassenerhalt“, rechnet Daniel Geers, Trainer der 09-Handballdamen, vor. Einen Großteil dieser Ausbeute will sich der Verbandsligist bereits am Wochenende sichern. Am Freitag geht es zum TuS Möllbergen, am Sonntag dann nach Hüllhorst. In beiden Partien hoffen die Gäste auf eine überzeugende Leistung, um ihr Ziel zu erreichen.

