Wie aus einem Guss

Das war ein Erfolg auf ganzer Linie. Mit dem 27:16 (12:5)-Sieg über den SC DJK Everswinkel II feierten die Verbandsliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Sonntagabend in der Rönnehalle ihr bisher deutlichstes Ergebnis in dieser Saison – und rückten ihrem Gegner dadurch in der Tabelle, mit einem Rückstand von jetzt nur noch einem Punkt, auf die Pelle. Daniel Geers freute sich über eine überzeugende Vorstellung seiner Mannschaft und lobte insbesondere die Leistung in der Abwehr. „Die war top“, fand der Trainer. „Nadja Quadflieg im Tor war ebenfalls stark, obwohl sie angeschlagen war.“

