„Wir müssen weitermachen“

37 Punkte, Platz eins in der Kreisliga B. Viel besser könnte es für die Fußball-Reserve des SC Greven 09 aktuell wirklich nicht laufen. Das Team von Trainer Srdjan Kosoric hat in den vergangenen Wochen immer mehr Fahrt aufgenommen und präsentiert sich zudem als verschworene Gemeinschaft. Kosoric mahnt allerdings weiter höchste Konzentration im Meisterschafts-Kampf an.

Es läuft wie am Schnürchen – momentan jedenfalls. Mit jeweils einer Niederlage und einem Remis sowie satten zwölf Siegen – zuletzt neun Punkte innerhalb von nur sechs Tagen – hat die Fußball-Reserve des SC Greven 09 die Tabellenführung zurückerobert in der Kreisliga B. Nahezu alle Zeichen deuten aktuell darauf hin, dass die 09-Zweite zum B-Liga-Dominator avanciert und den Aufstieg in die Kreisliga A realisiert. Trainer Srdjan Kosoric bleibt jedoch vorsichtig und mahnt Konzentration an – alles andere wäre jedoch auch verwunderlich.