Zu Lande und im Wasser

Erzielten beachtliche Resultate in Münster (v.l.): Lotta Sohlmann, Finja Streyl, Janne Streyl und Celina Berkemeier

Beim westfälischen Vierkampfchampionat am vergangenen Wochenende in Handorf trumpfte der Reit- und Fahrverein im Mannschaftswettbewerb auf. Im Nachwuchschampionat stellte der Kreisreiterverband Steinfurt eine Mannschaft, die ausschließlich aus Reiterinnen aus Saerbeck bestand: Lotta Sohlmann, Celina Berkemeier, Finja und Janne Streyl. Sie hatten über mehrere Wochen unter der Leitung von Petra Hartken (Dressur), Rainer Nottmeier (Springen), Edmund Wilp von der LG Emsdetten e.V. (Laufen) sowie Ilva Hovemann und mit Unterstützung des Waldbades Emsdetten (Schwimmen) ein engmaschiges Trainingsprogramm absolviert und starteten hochmotiviert in den Wettkampf.

Der Samstag begann mit einem Geländelauf über 2000 Meter und anschließendem Schwimmen (50 Meter Freistil) im Stadtbad Münster. Im Laufen erreichten Lotta Sohlmann und Finja Streyl die volle Punktzahl. Und auch Celina Berkemeier und Janne Streyl blieben knapp unter der Bestmarke. Im Schwimmen gaben zwei Starterinnen jedoch einige Punkte ab.

In der Dressur gelang Celina Berkemeier mit Donnerlottchen eine starke Runde (8,0) und auch Finja Streyl mit Bonnygirl (7,8) legte nach. Lotta Sohlmann gelang mit Dream it ein tolles Ergebnis im E-Stilspringen (8,0) und auch die drei weiteren Reiterinnen absolvierten ihre Runden mit Erfolg. Im Gesamtergebnis platzierte sich Finja Streyl auf dem fünften Rang, Lotta Sohlmann folgte auf Rang sechs. Ein besonderes Augenmerk gilt auch Janne Streyl, die mit Abstand die jüngste Teilnehmerin (Jahrgang 2013) des gesamten Championates war, und ihren Wettkampf mit Bravur beendete.