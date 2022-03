Zu zehnt gegen die Niederlage gestemmt

Es glich einem Kraftakt, mit dem sich die Fußballer des V Greven am Sonntag der drohenden Niederlage gegen Mladost Münster entgegenstemmten. Immerhin: In der Schlussphase gelang ihnen noch zwei Tore.

Fußball: SVG holt in der Schlussphase 1:3-Rückstand auf

15 Minuten vor dem Ende mochte kaum jemand in der Emsaue etwas auf die SVG-Fußballer geben. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Grevener gegen den Klub Mladost aus Münster nicht nur mit 1:3 hinten, sie rannten zudem nach einem verletzungsbedingten Ausfall nicht mehr zu elft, sondern nur noch zu zehnt dem Rückstand hinter.

Immerhin: sie rannten. Und sie kämpften. Und sie stemmten sich schließlich mit Erfolg gegen die drohende Pleite. Mit einem Doppelschlag in der 78. und 80. Minute sicherte sich der SVG am Ende sogar noch einen Zähler. Und ernteten obendrauf ein dickes Lob ihres Trainers: „Charakter ist mir mehr wert als ein Sieg. Und diese Jungs haben heute Charakter gezeigt“, so Sven Hehl nach dem 3:3 (0:1).

Ohne die erfolgreiche Aufholjagd wäre das Urteil des Grevener Trainers wohl weniger versöhnlich ausgefallen. Vermutlich hätte Sven Hehl mehr noch die schwache Chancenverwertung kritisiert. Denn seine SVG-Fußballer vergaben schon in der ersten Halbzeit Möglichkeiten am laufenden Band. Der fahrlässige Umgang mit den Torchancen sollte nicht folgenlos bleiben.

Statt zur Halbzeit mit 4:1 zu führen, wie Sven Hehl errechnet hatte, lag seine Mannschaft mit 0:1 zurück. Und es sollte noch schlimmer kommen. In einem Spiel, das beide Trainer später als „sehr intensiv“ beschrieben, zogen die Gäste nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Paul Spieker zunächst auf 3:1 davon. Und wähnten sich zurecht auf der Siegerstraße. Doch der SVG drehte trotz Unterzahl in der Schlussphase noch einmal auf und glich durch Stefan Heitmann und Elmir Azizov zum 3:3 aus. Mehr war an diesem Sonntag nicht drin. Und mehr wäre aus Grevener Sicht des Guten auch zu viel gewesen.

Einziger Wermutstropfen nach der gelungenen Aufholjagd: Die Grevener büßten einen ihrer Torschützen ein. In der 90. Minute flog ausgerechnet Elmir Azizov, Grevens auffälligster Spieler an diesem Nachmittag, mit gelb-rot vom Feld. Ein Platzverweis, der Sven Hehl sodann auf die Palme brachte. Er zeigte wenig Verständnis für die Entscheidung des Schiedsrichters, der sich nicht nur in dieser Szene den Unmut der Grevener zuzog.