Zwangspause für die 09-Damen

Während die Punktspielserie bei den heimischen Fußballern langsam aber sicher wieder ins Rollen kommt, schauen die Handballer in die Röhre. Auf die Verbandsliga-Damen des SC Greven 09 wartet wegen eines Corona-Falls in Oberlübbe eine Verlängerung der Zwangspause. Auch die Handballfreunde Reckenfeld/Greven sowie die Damen des SC Falke Saerbeck sind spielfrei.

In eine weitere Verlängerung geht die Zwangspause für die ersten Handball-Mannschaften aus Greven und Saerbeck. Noch bis Dienstagabend hatten sich die Verbandsliga-Frauen des SC Greven 09 auf ihr für Samstagabend angesetztes Auswärtsspiel gegen den TuS Eintracht Oberlübbe gefreut. Doch dann kam die Absage des Gegners. „Wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft“, informiert Trainer Daniel Geers, der die Verlegung bedauert. „Wir hätten gerne wieder gespielt“, sagt er und drückt die Daumen, dass die Grevenerinnen am 19. Februar (Samstag, Anwurf: 17 Uhr, Rönnehalle) ihr Heimspiel gegen die SpVg Hesselteich-Siedinghausen austragen können.