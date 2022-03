09-Co-Trainer Ahmed Ali: Neue Herausforderung beim SC Münster 08

Neues Spiel – neues Glück? Das lässt sich nicht so einfach sagen in Zeiten, in denen der Spielplan im Amateur-Fußball nach wie vor von einem Virus und dessen Verlauf bestimmt wird. Am vergangenen Wochenende wurde in der Bezirksliga nur ganz vereinzelt um Punkte gekämpft, auch der SC Greven 09 musste wiederholt passen und schiebt mittlerweile drei Nachholspiele vor sich her. Das Tabellenbild ist verzerrt, die Vereine sind mittlerweile gezwungen, sich möglichst flexibel aufzustellen. Das gilt auch für 09-Co-Trainer Ahmed Ali, der sich bei den Grevener auf einer Art Abschieds-Tournee befindet.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch