Alles klar für den Re-Start im Steinfurter Kreisoberhaus

Die Matellia aus Metelen spielte eine richtig starke Saison 2021/22 und belegte am Ende Platz sechs. Die Vorgabe für die neue Spielzeit: Erstmal die Klasse sichern und dann weiter gucken.

Die Saison 2021/22 in der Kreisliga A hatte es wirklich in sich. Oben wie unten war Hochspannung bis zum letzten Spieltag angesagt. Das macht Hunger auf die Mitte August beginnende neue Spielzeit. Und so stellen sich die Mannschaften dafür auf:

FSV Ochtrup

Zugänge: Sven Bahns (SF Schwefingen), Lars Kretschmer, Maurice Schultejann (beide eigene U 19)

Abgänge: Jannik Holtmann (FC Epe), Christopher Ransmann (Eintracht Ahaus), Kai Sandmann (Trainer SC Altenrheine U 19), Kendall Ward (USA), Magd Abu-Hamid, Patrick Laurenz (beide zweite Mannschaft), Abdullah El-Etri (Galaxy Steinfurt)

Der Kader – Tor: Rafael Romero Ponce, Sven Bahns

Abwehr: André Vieira, Dominik Düker, Henning Ruhkamp, Jannis Theile, Len Oberndörfer, Antonius Hoffstedde, Marvin Haumering

Mittelfeld: Janik Hannekotte, Mats Thiemann, Pawel Ozog, Nico Schmerling, Arthur Kutzmann, Lars Kretschmer.

Angriff: Markus Weidel, Maurice Schultejann, Mohammed Sylla

Trainer: Nelson da Costa (neu)

Saisonziel: unter die ersten Sechs

Meisterschaftsfavorit: 1. FC Nordwalde

Trainingsbeginn: 5. Juli

FSV Ochtrup II

Zugänge: Patrick Laurenz, Magd Abu-Hamid (beide erste Mannschaft), Ali Bey­doun (dritte Mannschaft), Joel Dropmann, Lennart Epping, Alexander Holtmann, Rexhep Kelmendi, Tobias Thiatmar, Enrico Xheka (alle eigene U 19)

Abgänge: Marvin Haumering (erste Mannschaft)

Der Kader – Tor: Kai Dinkhoff, Patrick Laurenz, Robin Hranic

Abwehr: Ramon Averbeck, Maik Bartsch, Donart Ismailj, Alexander Holtmann, Dennis Hranic, Tim Küper, Tobias Richter, Hannes Ruhkamp, Jörn Schmedding, Tobias Thiatmar, Marvin Zintl, Arne Werremeier

Mittelfeld: Mattes Asbrock, Jens Bode, Micael Carvalho, Lars Engbers, Lennart Epping, Tim Heilig, Tom Holtmann, Lorenz Kalbfleisch, Nico Passlick

Angriff: Tim Niehues, Sakaria Omeirat, Michael Ransmann, Tobias Wolter

Spielertrainer: Tim Niehues (neu)

Saisonziel: Klassenerhalt

Meisterschaftsfavoriten: Germania Horstmar, 1. FC Nordwalde

Trainingsbeginn: 10. Juli

Matellia Metelen

Zugänge: Tim Wähning, Luc Blome, Linus Gesche (alle eigene U 19)

Abgänge: Daniel Smith (Karriereende bzw. Stand-by)

Der Kader – Tor: Sven Tolksdorf, Carl Kötterheinrich, Marius Kock, Andreas Stadler

Abwehr: Fabian Langehaneberg, Jona Löckner, Devin Maletz, Philipp Brüning, Lukas Laumann, Sebastian Feldhues, Mirko Thole, Fabian Holtkamp, Johannes Kippelt

Mittelfeld: Veit Wähning, Lennart Van De Velde, Daniel Ernsting, Luc Blome, Linus Gesche, Julian Bethge, David Wähning, Maximilian Prantler

Angriff: Tim Wähning, Justus Kottig, Christopher Viefhues

Trainer: Thomas Dauwe

Saisonziel: Integration und Weiterentwicklung der jungen Spieler, frühzeitiger Klassenerhalt und dann mal sehen . . .

Meisterschaftsfavoriten: keine Angabe

Trainingsbeginn: 5. Juli

Westfalia Leer

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Der Kader – Tor: Michael Denkler, Maurice Telgmann

Abwehr: Felix Bödding, Henning Eweler, Niklas Feldkamp, Matthias Hölscher, Timo Hüsing, Tim Laumann, Lennart Mersmann, Leo Rottmann, Jonas Schulte, Daniel Thiemann

Mittelfeld: Jannis Ahlers, Tom-Luca Becker, Pascal Iger, Max Joormann, Julian Krawzyck, Lennard Raus, Luca Raus, Timo Selker, Marcel Thiemann, Julian Wewers

Angriff: Jannik Arning, Gerold Laschke, Matthias Meis, Erik Schulte, Kevin Thiele

Trainer: Thomas Overesch

Saisonziel: frühestmöglicher Klassenerhalt, besser als in der Vorsaison

Meisterschaftsfavoriten: Germania Hauenhorst, 1. FC Nordwalde, Fortuna Emsdetten

Trainingsbeginn: 10. Juli

TuS Laer

Zugänge: Felix Hehemann (BG Gimbte), Ben Niklasch (zweite Mannschaft), Amin Berrada, Fynn Werger (beide eigene U 19)

Abgänge: Jan Schwier, Oliver Veltrup, Alexander Scholz (alle Karriereende), Hannes Hagen (zweite Mannschaft), Marcel Exner (Germania Horstmar)

Der Kader – Tor: Alex Thüning, Hendrik Mormann

Abwehr: Felix Eißing, Jasper Höner, Lukas Essing, Marcel Lütke-Lengerich, Steffen Köhler, Tobias Kippenbrock, Felix Hehemann, Ben Niklasch

Mittelfeld: Hannes Medding, Julian Uhlenbrock, Martin Bühning, Robin Dress, Esad Dresa, Armin Berrada

Angriff: Fynn Werger, Nico Stippel, Paul Wesener-Roth, Leon Konermann

Trainer: Raphael Palm (neu)

Saisonziel: keine Angabe

Meisterschaftsfavoriten: Germania Hauenhorst, 1. FC Nordwalde, Fortuna Emsdetten, FSV Ochtrup, 1. FC Nordwalde

Trainingsbeginn: 5. Juli

Borghorster FC II

Zugänge: Ole Gedenk, Daniel Kruse, Halil Özbozoglu, Jonas Pöhlker, Tom Wessels, Ole Westhoff, Marlon Brosig, Aaron Lembeck (alle eigene U 19), Bruno Pereira (aus Portugal nach Borghorst gezogen)

Abgänge: Lennart Brinkhaus (Teammanager Prreußen Münster U 17), Nico Matic, Patrick Overhage, Matthias Brinkert, Klaus Kleymann, René Weiermann (alle Karriereende), Jan Kröning, Alex Dubs, Yannik Anselmi (alle erste Mannschaft)

Der Kader – Tor: René ­Pichutzki

Abwehr: Daniel Schulze Brock, Dennis Brake, Simon Scharlau, Daniel Kruse, Marlon Brosig, Alex Pöpping, Joel Wierling, Luca Berning, Nils Knüver

Mittelfeld: Bruno Pereira, Ole Gedenk, Janis Thoms, Ole Westhoff, Aaron Lembeck, Jonas Pöhlker, Alexander Groll, Benedikt Starp, Daniel Groll, Linus Elling, Nico Fischer

Angriff: Kevin Dirkes, Julian Bauland, René Reis, Halil Özbozoglu, Tom Wessels, Johannes Bilke, Julius Greshake

Trainer: Nelson Venancio und Thorsten Bäumer (beide neu)

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz, frühzeitiger Klassenerhalt

Meisterschaftsfavoriten: Germania Hauenhorst, FSV Ochtrup, Fortuna Emsdetten

Trainingsbeginn: 9. Juli

1. FC Nordwalde

Zugänge: Julian Kemper, Nico van Essen (beide zweite Mannschaft), Luca Mocciaro, Philip Scholthaus, Jan Stegemann (alle eigene U 19), Tom Rausch (Borghorster FC)

Abgänge: Nicolas Mocciaro, Carlo Grimme (beide Borghorster FC), Max Floer (Altherren), Maik Bröcking, Julian Godt (beide Pause)

Der Kader – Tor: Julian Kemper, Julius Winter, Sascha Woestmann

Abwehr: Thomas Grummel, Michael Dömer, Felix Hols, Simon Markfort, Kristian Schemmann, Philip Scholthaus, Justin Thom, Philipp Wermers, Carlo Wesseling

Mittelfeld: Dennis Heinze, Daniel Leping, Robin Lenger, Luca Mocciaro, Tom Rausch, Marco Rohlmann, Julian Schoo, Tim Sommer, Jan Stegemann

Angriff: Hakan Abbas, Bernd Grenzer, Nico van Essen

Trainer: André Wöstemeyer, Guido Kellermann (neu)

Saisonziel: ein Platz unter den ersten Drei

Meisterschaftsfavoriten: GW Amisia Rheine, Germania Hauenhorst, TuS Laer

Trainingsbeginn: 9. Juli

Germania Horstmar

Zugänge: Marcel Exner (TuS Laer, spielender Co-Trainer, Jan Krawinkel (TuS Laer U 19), Jan Stegemann (SV Burgsteinfurt), Steffen Exner (TuS Altenberge), Tom Völker (U 19)

Abgänge: Tim Hellenkamp, Sebastian Wehrmann (beide Karriereende)

Der Kader – Tor: Marc Queins, Tim Mensing, Jan Stegemann

Abwehr: Philipp Wenking, Alex Berkenbrock, Patrick Jung, Tom Hauser, Lars Overkamp, Niklas Melzer, Timo Föllen, Wenzel Becks

Mittelfeld: Nick Hauser, Christopher Backhaus, Justin Gashi, Yannick Ruhoff, Lars Berkenbrock, Aaron Wiepen, Ruben Kosakowski, Jan Krawinkel, Steffen Exner, Tom Völker, Alex Ewering, Alexander Dreckmann

Angriff: Alexander Volmer, Marcel Exner, Niklas Völker, Tom Meijer

Spielertrainer: Niklas Melzer

Saisonziel: so schnell wie möglich 40 Punkte holen, sich fußballerisch weiterentwickeln, gesund bleiben

Meisterschaftsfavoriten: Melzer erwartet eine Spitzengruppe

Trainingsbeginn: 8. Juli.