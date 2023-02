Chicken Wings und die Chiefs

Der Super Bowl ist nicht nur in den USA das große Thema, auch in Deutschland zieht das Endspiel der National Football League immer mehr Sportfans in seinen Bann. In der Nacht von Sonntag auf Montag stehen sich die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles gegenüber. Die Experten aus dem Kreis Steinfurt sind sich im Vorfeld sicher, dass ein Ausnahmespieler den Unterschied machen wird.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wird der 57. Super Bowl übertragen. Im Endspiel der National Football League (NFL) stehen sich in Glendale (Arizona) die Kansas City Chiefs mit ihrem Starquarterback Patrick Mahomes und die Philadelphia Eagles mit ihrem jungen Spielmacher Jalen Hurts gegenüber. Football hat in Deutschland längst eine riesen Fanbase. WN-Sportredakteur Marc Brenzel wollte von Sportlern aus der Region wissen, wie und wo sie die Partie gucken und wer ihr Favorit ist.

Philipp Brüning (Fußballer von Matellia Metelen): „Da ich am anderen Tag arbeiten muss, werde ich mir das Spiel ganz in Ruhe ansehen. Leider ist meine Mannschaft, die San Francisco 49ers, im Halbfinale gegen die Eagles ausgeschieden. Von den „Niners“ habe ich mir eigentlich jedes Spiel angesehen. Mein Lieblingsspieler ist Defensive End Nick Bosa. Wer den Super Bowl gewinnt? Ich denke Patrick Mahomes führt die Chiefs zum Sieg.“

Timo Wiggenhorn (Handballer von Arminia Ochtrup und Fan der Seattle Seahawks): „Der Montag nach dem Super Bowl ist bei mir immer fest als Urlaubstag eingeplant. Wir gucken das Spiel mit der Clique. Es wird Hot Dogs geben. Zudem haben wir ein selbstgebautes Football-Snackstadion, das mit Nachos, Chips, Nüssen und Weingummi gut gefüllt ist. Ich sage ein spannendes Duell voraus, das die Chiefs gewinnen werden. Patrick Mahomes sichert sich den zweiten Super-Bowl-Ring seiner Karriere.“

Yannick Ruhoff (Fußballer von Germania Horstmar): „Ich bin kein Event-Fan, der nur zum Saison-Höhepunkt einschaltet. Ich verfolge schon die komplette Saison. In den Vorjahren habe ich den Super Bowl stets zusammen mit ein paar Leuten geguckt, das klappt dieses Mal leider nicht. So bleibe ich ganz „old school“ alleine zu Hause und mache es mir vielleicht mit ein bisschen Fingerfood gemütlich. In dieser Spielzeit haben mir die San Francisco 49ers gut gefallen, und natürlich Kansas City mit seiner starken Offensive. Das wird eine ganz enge Angelegenheit: 27:24 für die Chiefs.“

Ali Pish-Been (Vorsitzendes FC Galaxy Steinfurt): „Bei mir in der Firma feiern wir mit allen Mitarbeitern eine Super-Bowl-Party. So richtig mit Nachos, Spareribs und Chicken Wings. Beide Teams haben echt starke Offensiven und Defensiven, daher sage ich ein spannendes Match voraus. Kansas City gewinnt, weil Patrick Mahomes eine magische Nacht produzieren wird. Das ist einfach ein Unterschiedspieler.“

Christopher Ligocki (Teamsprecher des Tischtennis-Oberligisten Arminia Ochtrup): „Football hat mich lange Zeit nur am Rande interessiert, aber seit rund drei Jahren komme ich da immer mehr ins Thema. Tom Brady finde als Sportler einfach nur beeindruckend. Was der in seinem Leben bei den New England Patriots und zuletzt bei den Tampa Bay Buccaneers erreicht hat, ist echt krass. Den Super Bowl werde ich mir aller Wahrscheinlichkeit angucken. Eventuell auch nur als Aufzeichnung.

Lorenz Schulze-Marneling (Trainer der U-19-Fußballer des TuS Altenberge und Fan der San Francisco 49ers): „Seit Jahren gucke ich mir das Spiel mit einem sehr guten Freund an. Der Super-Bowl-Sunday ist für uns ein echter Feiertag. Für das Essen bin ich zuständig. Da ich gerade einen veganen Montag einlege, gibt es Chili sin carne, Nachos und vegane Dips. Die Eagles sind in dieser Saison noch nicht so richtig gefordert worden und hatten im Halbfinale das Glück, dass bei den 49ers vom ersten Spielzug an keiner mehr in der Lage war, den Ball richtig zu werfen. Die Klasse von Patrick Mahomes wird sich durchsetzen. Ich sag mal 35:20 für Kansas City.“

Im Sportwerk Ochtrup findet eine große Super-Bowl-Party statt. Einlass im Gastronomiebereich – dem Ballwerk – ist um 20 Uhr. „Wer Hunger hat, für den bieten wir ein amerikanisches Buffet mit Wings, Ribs und so weiter an. All you can eat für 15 Euro“, berichtet Markus Bender vom Vorstand des FSV Ochtrup. „Wer am Buffet Interesse hat, sollte sich unter gastro@ballwerk-ochtrup.de anmelden.“