Clara Homölle erlöst die SpVgg Langenhorst/Welbergen

In der Frauenfußball-Bezirksliga stand am Wochenende der 20. Spieltag auf dem Programm. Spitzenreiter SpVgg Langenhorst/Welbergen hatte viel Mühe, um gegen Westfalia Hopsten zu einem Heimsieg zu kommen. Am anderen Ende der Tabelle ist der Abstieg des FC Galaxy so gut wie beschlossene Sache.

SpVgg Langenhorst/W. – W. Hopsten 1:0 (0:0)

Einen ganz langen Anlauf musste die SpVgg nehmen, denn das Tor des Tages fiel erst in der 89. Minute. Im Strafraumgewühl passte Anna Potanin überlegt zu Clara Homölle, die sich um die eigene Achse dreht und den Ball in den Winkel schoss. Zuvor hatten die Ochtruperinnen zahlreiche Chancen ausgelassen. Corinna Rüschoff (14.) und Verena Struck (70.) scheiterten in Eins-gegen-Eins-Situation mit Hopstens Torfrau Ricarda Hülsmann, die zudem noch einen Elfmeter von Francis Brinkschmidt abwehrte (68.). „Der Erfolg geht absolut in Ordnung, wir waren das bessere Team. So spät allerdings zum Siegtreffer zu kommen, das war schon emotional“, freute sich Trainer Marc Bethge.

TuS Altenberge - SW Esch 1:1 (1:1)

Die Gäste aus Esch mussten ohne ihre Topstürmerin Stephanie Ahlers, die schon 36 Tore erzielt hat, antreten. Das kam Jürgen Albrecht und seinem Team sehr gelegen, sodass sich der TuS „einen verdienten Punkt“ erspielen konnte. Mehr noch, Altenberge ging durch Sharleen Lüttecke, die von Annika Schäfers geschickt in Szene gesetzt worden war, in Führung (26.). Zwei verletzungsbedingte Pausen, in denen Hanna Bay und Pia Grenzheuser ins Krankenhaus gebracht werden mussten, ließen Hälfte eins 50 Minuten andauern. Das nutzte Esch zum Ausgleich durch Sarah Peitschmeyer (45. + 5). Nach dem Pausentee hatte Altenberge zwei Mal die Chance zur Führung, doch Celine Pöttgen brachte den Ball nicht im Tor unter (70., 75.). Auf der Gegenseite traf Esch nur die Latte (78.).

GW Steinbeck - Matellia Metelen 0:2 (0:1)

„Normalerweise tun wir uns immer schwer in Steinbeck. Diesmal lief es besser“, freute sich Trainer Stefan Okon über den Dreier. Es sei keine Glanzleistung gewesen, aber der Sieg sei verdient, sagte Okon. Kämpferisch sei es auf jeden Fall eine gute Partie von seiner Mannschaft gewesen. Fabienne Iking brachte ihr Team in der 29. Minute in Front, indem sie zwei Gegenspielerinnen im Strafraum ausspielte und die Kugel einschob. Nach dem Wechsel erhöhte Franziska Pöpping (69.) nach einem Pass aus der Defensive auf 2:0. Die Steinbecker Torfrau hatte den Ball schon gefangen, ließ ihn aber wieder fallen, und Pöpping war zur Stelle. „In der Schlussphase wurde es noch einmal gefährlich bei uns im Sechzehner, aber wir haben das 2:0 gehalten“, überstanden Okon und sein Team die letzten Minuten unbeschadet.

Turo Darfeld - SG Horstmar/Leer 3:1 (2:1)

„Ein Punkt wäre sicherlich verdient für uns gewesen. Wir haben auf Augenhöhe mitgespielt“, urteilte Trainer Stefan Schwarthoff. Darfeld, immerhin Tabellenzweiter mit 51 Punkten, habe allerdings „aus wenig viel gemacht“, sei einfach effektiver gewesen. „Die Anfangsphase ging klar an uns. Anna Isfort hatte schon in der ersten Minute die erste Chance“, berichtete Schwarthoff. Maike Kreimer machte nach Pass von Sara Rodine folgerichtig das 1:0 (10.), ein Kopfball von Maike Kreimer ging an die Latte (14.). Wie aus dem Nichts glich Darfeld durch seine Topstürmerin Wiebke Honrath mit einem abgefälschten Schuss nach einer Ecke aus (28.) und erhöhte in der 39. Minute durch Isabell Kortüm auf 2:1. Als die SG im Aufbau die Kugel an eine Darfelder Spielerin verlor, erzielte Honrath das 3:1 (54.). Anschließend hatten Sandra Thiemann und Anke Markmann noch die Chancen zum 2:3 und Ausgleich, doch beide Male ging das Runde nicht ins Eckige.

Galaxy Steinfurt - Teuto Riesenbeck 1:2 (0:0)

„Ich bin maßlos enttäuscht. Einige haben die Sache wohl schon abgehakt. Die Einstellung passte überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, resignierte Trainer Hennes Jerzinowski. Maren Bachmann (49.) und Mala Stockmann (55.) trafen für die Gäste, Elena Mader verkürzte (60.). Bei noch acht ausstehenden Partien beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer 16 Punkte.