Favoriten geben sich keine Blöße

In der Kreisliga A machten die Topteams klar, dass sie zurecht in der oberen Tabellenregion stehen. Germania Horstmar, der FSV Ochtrup und der 1. FC Nordwalde gaben sich keine Blöße. Ganz wichtige Punkte heimste die Borghorster Reserve ein. Ein Trainer hatte hingegen alles andere als einen schönen Sonntag. Er sprach von der schlechtesten Leistung seines Teams seit seinem Amtsantritt.

Der 21. Spieltag im Kreisoberhaus war einer für die Favoriten: Der TuS Germania aus Horstmar verteidigte mit einem 4:1-Heimsieg über Neuenkirchens „Dritte“ die Spitze. Ebenfalls keine Blöße gaben sich die Verfolger aus Ochtrup und Nordwalde.

FSV Ochtrup II – Fortuna Emsdetten 0:2 (0:2)

Der FSV startete gut in das Duell und gewann im Mittelfeld viele Zweikämpfe. Torschüsse blieben dabei allerdings aus – das übernahmen die Fortunen: Nachdem Robin Brüning zunächst nur die Latte anvisierte, war Niklas Ohde nach einem Freistoß von Ben Hermeling treffsicher (20.). Hermeling bereitete mit einem Anspiel auf da Costa auch das 2:0 der Emsdettener vor (34.). Kai Dinkhoff im FSV-Kasten verhinderte einen höheren Rückstand. Das Heimteam versuchte mehr, hatte aber Pech bei einem Lattenkracher von Tim Heilig. Spielertrainer Tim Niehues sprach trotz der Niederlage von einer sehr guten Leistung: „Wir haben unsere kämpferische Überlegenheit leider nicht in Zählbares umgemünzt. So haben wir Lehrgeld bezahlt.“

FSV Ochtrup – Skiclub Nordwest Rheine 3:1 (2:0)

Der Favorit behielt die Oberhand. Markus Weidel brachte eine Ecke mustergültig in den 16er, und Nico Schmerling verwandelte per Kopf – 1:0 (23.). Die Töpferstädter legten direkt nach, als Mohammed Sylla nach einer schöner Kombination mit Mats Thiemann auf 2:0 erhöhte (26.). Unmittelbar nach dem Wechsel schlugen die Rheinenser zu: Der ehemalige FSV-ler Kai Sandmann setzte sich im Strafraum durch und bediente Chris Haking, der das Leder in die Maschen haute (48.). Die Ochtruper schlugen jedoch sofort zurück – und zwar wieder nach einer Ecke von Weidel: Diesmal köpfte Marvin Haumering ein (50.). In der Folge verpassten die Hausherren einen klareren Sieg. „Alles in allem geht das so in Ordnung, es war allerdings keine Top-Leistung von uns. Wir haben unsere Konter nicht gut zu Ende gespielt“, resümierte Trainer Nelson da Costa.

TuS St. Arnold – Borghorster FC II 1:3 (1:0)

Die Gäste zeigten zwei Gesichter: Ein hässliches vor und ein schönes nach dem Wechsel. „Die erste Hälfte von uns hat mir gar nicht gefallen. Viel zu leblos, als ob da elf Chorknaben auf dem Platz gestanden hätten“, echauffierte sich BFC-Coach Nelson Venancio. Zum zweiten Abschnitt kamen wie ausgewechselte Borghorster aus der Kabine. Die Schwarz-Grünen bestimmten das Geschehen und glichen das St. Arnolder 1:0 (Luca Hyneck, 35.) durch Kevin Dirkes nach Querpass von Julian Bauland aus (67.). Dirkes erzielte aus dem Gewühl heraus das 2:1 (80.), 120 Sekunden später legte Bauland im Anschluss an einen Konter das 3:1 nach.

Germania Horstmar – SuS Neuenkirchen III 4:1 (0:0)

Der Tabellenführer feierte seinen 14. Sieg im 20. Meisterschaftsspiel. Auch wenn die Tore spät fielen, war Spielertrainer Niklas Melzer hoch zufrieden: „Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz und haben nur einen Torschuss des Gegners zugelassen.“ Es dauerte jedoch bis zu Minute 73, ehe Joker Niklas Völker den Neuenkirchener Beton zum Bröckeln brachte. Vorausgegangen war eine Vorarbeit von Steffen Exner und Marcel Exner. Vier Minuten später glich SuS durch einen von Raphael Vollrath verwandelten Foulelfmeter aus. Die Germanen behielten die Ruhe. Jeweils nach einem Angriff über die Außen war Marcel Exner zwei Mal zur Stelle und erzielte das 2:1 (82.) und das 3:1 (83.). In der dritten Minute der Nachspielzeit zog Philipp Wening mit dem 4:1 den Schlussstrich. „Eine schöne Geschichte für Philipp. Er ist mit seinem Kreuzbandriss echt lange ausgefallen und hat sich toll wieder ranggearbeitet“, freute sich Melzer mit seinem Schützling.

Matellia Metelen – SC Reckenfeld 0:2 (0:1)

Gegen Teams, die in der Tabelle schlechter postiert sind, tut sich die Matellia in dieser Saison schwer. Das war bei der Niederlage gegen den SC Reckenfeld nicht anders. Karl Hoffmann erzielte beide Treffer für den Aufsteiger (10./64.). „Das war die schlechteste Leistung seit ich Trainer in Metelen bin. Gegen eine Mannschaft, die in dieser Saison schon 64 Gegentreffer kassiert hat, schießen wir in zwei Spielen kein Tor und holen keinen Punkt“, schüttelte Trainer Thomas Dauwe mit dem Kopf. Statt sich gegen die Niederlage zu stemmen, verstrickten sich die Metelener in kleinteiligen Diskussionen mit Schiedsrichterin Anna Schulte. Negativer Höhepunkt war die Rote Karte für Lukas Laumann, der eine Entscheidung der Unparteiischen unpassend kommentierte (89.).

1. FC Nordwalde – Borussia Emsdetten II 4:0 (1:0)

Drei zusätzliche Punkte hat der 1. FC Nordwalde auf seinem Konto verbucht. „In der ersten Halbzeit war das eine zähe Angelegenheit, in der wir eine geniale Aktion hatten“, berichtete FCN-Trainer Gudio Kellermann: Nach einem Doppelpass mit Tom Rausch brachte Philipp Wermers den Ball in den Strafraum, wo Dominik Knapp vollstreckte (35.). „In der zweiten Hälfte haben wir dann in Richtung unserer Pommesbude gespielt. Das haben die Jungs anscheinend lieber“, suchte Kellermann nach Gründen für die Leistungssteigerung. Michael Dömer (55.), Luca Mocciario (67.) und Carlo Wesseling (73.) erhöhten auf 4:0. Alle Tore des FCN wurden über die rechte Seite mit Rausch und Wermers vorbereitet.