FC Galaxy Steinfurt verspielt 5:1-Führung

Frauen-Bezirksliga 6: Kein Sieger in Leer

Altenberge/Horstmar/Ochtrup/Steinfurt

Viel los war am Sonntag in der Frauen-Bezirksliga 6. In Leer lieferten sich die dortige SG und Spitzenreiter SpVgg Langenhorst/Welbergen einen intensiven Fight. Völlig kurios verlief das Duell zwischen dem FC Galaxy Steinfurt und dem TuS Altenberge.

-gs-