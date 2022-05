FCN zu stark für den TuS Germania

Germania Horstmar hätte am Freitagabend die Punkte aus der Begegnung beim FC Nordwalde gut gebrauchen können. Doch danach geht es im Meisterschaftsbetrieb bekanntlich nicht. Und so hat am Ende die stärkere Mannschaft die drei Zähler bekommen, was in diesem Falle der FC Nordwalde war, der sich mit 5:2 (2:0) am Ende klar durchsetzte. Zum Glück des TuS Germania, der mit 27 Zählern noch knapp überm Strich in der Tabelle steht, haben sich die beiden direkten Konkurrenten, SC Altenrheine II und Eintracht Rodde, am Sonntag 1:1 getrennt, sodass das Team von Trainer Niklas Melzer weiterhin drei Punkte voraus ist.

„Unterm Strich ist der Sieg für Nordwalde verdient. Wir haben eine schwächere erste Halbzeit gespielt und die dann mit einer guten zweiten ausgeglichen“, schilderte Horstmars Spielertrainer die 90 Minuten. Beide Mannschaften mussten ersatzgeschwächt in die Partie gehen, Horstmar verlor im Laufe des Spiels mit Alex Volmer (46.) und Aaron Wiepen (23.) früh zwei weitere Spieler.

Dennis Heinze brachte den FCN in der elften Minute in Führung, Bernd Grenzer baute diese zehn Minuten später aus. Horstmar fand keinen Zugriff und blieb in Halbzeit eins blass. Das sollte sich nach der Pause ändern.

Direkt nach Wiederbeginn erreichte ein Querpass Ruben Kosakowski, der einschussbereit in der Mitte lauerte und den Anschlusstreffer markierte. „Das war für uns das Startsignal“, erkannte Melzer und freute sich über das 2:2 von Yannick Ruhoff (59.), der nach einem Freistoß von der Mittellinie höher als FCN-Keeper Woestmann sprang und diesen überlupfte.

Doch das war es auch schon mit der Horstmarer Herrlichkeit, anschließend übernahm das Team von Trainer André Wöstemeyer die Regie. Julian Schoo erhöhte in der 77. Minute auf 3:2, vier Minuten später schloss Max Floer einen Konter über die rechte Seite mit dem 4:2 ab. Den Schlusspunkt setzte Thomas Grummel in der 88. Minute mit dem 5:2.

Mit diesem Sieg und durch das Laerer 1:1 hat sich der FC Nordwalde auf den zweiten Tabellenrang vorgeschoben und liegt einen Zähler für dem TuS. Der Abstand zum FCE II beträgt nur drei Punkte, sodass die Meisterschaft spannend bleibt.