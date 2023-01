Germane sorgt in Dortmund für Paukenschlag

In der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle wurden jetzt die Westfälischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften ausgetragen. Mit dabei war eine Abordnung des TuS Germania Horstmar. Ein Starter aus dieser Riege holte sich sogar den Titel.

Westfälische Hallenmeisterschaft: Horstmarer Riege am Start

Nadine Arning, Sanja Terkuhlen und Marie Hellmann (h.v.l.) sowie Enno Kreimer und Max Wollgast (v.v.l.) starteten in Dortmund.

Gleich zum Saisoneinstieg setzten die Horstmarer Leichtathletinnen und Leichtathleten ein Ausrufezeichen. Bei den Westfälischen Hallenmeisterschaften am vergangenen Wochenende in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle zeigten sie hervorragende Leistungen.

Wie auch im Vorjahr teilte der Verband die Meisterschaften nach Disziplinblöcken und nicht nach Altersklassen ein. Das ist ein Vorteil für vielseitige Athleten, die hierdurch an mehreren Disziplinen teilnehmen können.

Beim Dreisprung der Frauen startete Marie Hellmann aussichtsreich. Die 20-Jährige verbringt die meiste Zeit derweil am Studienort in Düsseldorf, weshalb sie den Trainingsumfang herunterfahren musste. Trotz des geringen Trainings erreichte Hellmann in einem spannenden Wettkampf mit einer Leistung von 11,18 Metern Platz drei.

Den größten Erfolg des Wochenendes feierte Enno Kreimer. In der Altersklasse M 15 sicherte sich der schnelle Gymnasiast über die 60 Meter in einer Zeit von 7,77 Sekunden den vierten Platz. Kurz zuvor gelang ihm im Kugelstoßen seiner Altersklasse ein echter Paukenschlag. Angefangen mit einem Stoß von knapp über zehn Metern steigerte sich Kreimer von Versuch zu Versuch und stieß die Kugel am Ende sogar auf 12,08 Meter. Die neue persönliche Bestleistung war gleichbedeutend mit verdienten Westfalentitel.

Am nächsten Wochenende geht es für die Leichtathleten in Dortmund mit den Disziplinen Weitsprung und Hürdenlauf weiter.