Germania Horstmar im Titelrausch

Bei der Hallenkreismeisterschaft in Ibbenbüren haben die Leichtathletinnen und Leichtathleten des TuS Germania Horstmar eindrucksvoll ihre Klasse unter Beweis gestellt. 31 Medaillen – darunter 17 goldene – gingen an die Riege aus der Burgmannstadt. Einem jungen Sportler fehlt nicht mehr viel für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Bei den Hallenkreismeisterschaften in Ibbenbüren gingen die Leichtathleten des TuS Germania Horstmar (TGH) in voller Besetzung an den Start. Gleich 17 Titel nahmen sie mit in die Burgmannstadt, belegten elf Mal Platz zwei und sechs Mal Platz drei.

Den Anfang machten die Athletinnen und Athleten der Altersklassen W 18 und älter. Das größte Starterfeld stellte der TuS Germania dabei in der Frauenklasse. Mit Nadine Arning, Marie Hellmann, Laura Köster und Franziska Lenz stellten sich gleich vier Athletinnen der Konkurrenz. Den Weitsprung gewann Hellmann mit einer Weite von 5,52 Metern. Arning wurde hier Dritte mit 5,11 Metern. Im Hochsprung gewann Arning den Titel. Im 60-Meter-Sprint gingen Platz zwei (Hellmann) und Platz drei (Lenz) nach Horstmar. Ebenso wurde Hellmann Zweite im 60-Meter-Hürdenlauf vor Köster, die Platz drei belegte.

Felix Uhlenbrock gewann sowohl das Kugelstoßen der M 20 als auch den 60-Meter-Hürdenlauf und den Weitsprung. Im 60-Meter-Sprint belegte er Rang zwei. Nino Jürgens holte sich den Titel im Weitsprung der Männer und wurde Dritter über die 60 Meter. Die Kreismeistertitel im Hürdenlauf und im Weitsprung der W 18 gingen an Salomé Terbrüggen, die auch Zweite im Hochsprung mit neuer Bestleistung von 1,40 Meter wurde. Malin Pommerening siegte im Kugelstoßen der W 20. Ein weiterer Kreismeistertitel ging an Fenja Gude, die den Weitsprung der Seniorinnen gewann.

Am Sonntag wurde es voll in der Kreissporthalle, und auch der Horstmarer Nachwuchs stellte sich der Konkurrenz. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Enno Kreimer im Weitsprung der M 15. Mit einer Weite von 5,96 Meter sicherte er sich „Gold“ mit fast einem Meter Vorsprung. Noch knapp 30 Zentimeter fehlen dem jungen Gymnasiasten zur Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften. Neben dem Weitsprung gewann Kreimer den 60-Meter-Sprint und das Kugelstoßen. Im Hochsprung wurde Jonas Deitmaring Dritter. Die meisten Titel gewann Max Wolgast (M 14). Er siegte im Sprint, Hochsprung, Stabhochsprung und Weitsprung. Zudem wurde er Zweiter im Kugelstoßen.

In der M 11 führte Frederick Waterhoff im Hochsprung die Konkurrenz an. Fiete Schwersmann sicherte sich in derselben Altersklasse Platz zwei im Weitsprung. Zweite im Hochsprung der W 10 wurde Asja Sciba. Einen zweiten Platz erlief sich auch Eva Deitmaring (W 12) im Sprint. Im Hochsprung erreichte sie den dritten Rang.

Das Horstmarer Aufgebot komplettierten Ronja Böckers (W 10) und Jonte Samberg (M 11).